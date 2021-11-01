Новая дорога свяжет Колтуши и Новосаратовку

Заключено соглашение о проектировании новой дороги от Новосаратовки до федеральной трассы Р-21 «Кола». Рабочее название магистрали — Колтуши — Новосаратовка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, документом предусмотрено, что проект будет выполнен за счет частных средств: разработку профинансирует группа ЦДС. Техническим заказчиком проектирования выступит Региональное агентство транспортной инфраструктуры, подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Весь процесс проектирования будет согласовываться с «Ленавтодором», а после завершения разработки и получения на весь проект положительного заключения государственной экспертизы документация будет безвозмездно передана в собственность Ленинградской области.

Напомним, по заказу «Ленавтодора» проектируется расширение участка продолжения Октябрьской набережной от КАДа до Новосаратовки. Здесь планируется сделать четыре полосы движения, обустроить освещение и тротуары.