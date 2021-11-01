Жительница поселка им. Свердлова выиграла автомобиль на «Поле чудес»

Главный приз телевизионной передачи достался Ирине Петровой из Свердловского городского поселения. Вместе с участницей на шоу приехали маленькие звездочки из ансамбля «Талант» (КДЦ «Нева»), исполнившие трогательный танец.

Ирина – мама в декрете. Её дочери Саше скоро исполнится два года, а сама она ждет пополнения. В качестве подарка Ирина Александровна привезла один из вкусных символов Ленинградской области – корюшку, а также часы с символикой Богословской церкви, подготовленные администрацией Свердловского городского поселения.

Во время игры в первый же круг барабан остановился на секторе «ключ», что означало возможность выиграть автомобиль. В студию принесли поднос с ключами, Ирина сделала свой выбор и угадала – заветный ключик открыл дверь новенького авто.