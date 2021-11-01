Во Всеволожске прошли Дни памяти и скорби

30 октября с архипастырским визитом во Всеволожский Свято-Троицкий собор прибыл епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. При большом стечении прихожан храма он возглавил Божественную литургию, посвященной дню памяти иконы Божией Матери «Избавительница».

Епископ обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Дорогие братья и сестры, сегодня день будний, но милостью Божией в храме собралось множество людей. Все мы молитвенно почтили Пресвятую Богородицу и образ Ее «Избавительница», явившийся во Всеволожске. Мы – хранители этой святыни».

Отметим, что день памяти иконы Божией Матери «Избавительница» совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий, и потому во всех храмах русской православной церкви в этот день читаются утверждённые Священным Синодом тексты заупокойных прошений.

Об этом нашему корреспонденту рассказал помощник благочинного, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в п. Рахья священник Олег Патрикеев, совершивший в рамках Всероссийской акции «Колокол памяти» 29 октября литию по невинно убиенным на территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалевском лесу.

Напомним, что именно в этом месте, как полагают историки, на четвёртом километре Дороги Жизни в период Гражданской войны с 1918 по 1921 год производились массовые расстрелы и захоронения жертв «красного террора».

Здесь сохранилось массивное полуразрушенное кирпичное здание, служившее, как предполагают краеведы, накопителем для ожидающих казни. С годами вблизи здания сложился стихийный народный мемориал, порядок на котором поддерживался общественными и религиозными организациями, а также отдельными людьми, потерявшими своих родственников.

В настоящее время благодаря совместным усилиям руководства Ленинградской области, Всеволожского района и общественных организаций в этом памятном месте произведена отсыпка пешеходной тропы, ведущей от Рябовского шоссе (Дорога Жизни) к «накопителю», где содержались приговоренные к расстрелу, и теперь добираться до памятного места стало удобнее. Также выполнены работы по благоустройству территории вблизи «накопителя» и обнаруженного захоронения.

Кроме того, совместно с комитетом по культуре и туризму Ленинградской области установлены три информационных стенда на пешеходной тропе.

Подготовил Владимир Шемшученко