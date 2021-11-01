Во Всеволожске из-за аварии без холодной воды остались почти 300 квартир

В минувшую субботу, 30 октября, в ходе проведения работ по прокладке нового водопровода во Всеволожске по улицам Комсомола и Лубянская был повреждён действующий водопровод. В результате без холодного водоснабжения остались 11 многоквартирных домов, одна школа, один детский сад, котельная и 279 индивидуальных домов.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, силами ресурсоснабжающей организации были организованы аварийно-восстановительные работы и подвоз воды по адресу: ул. Комсомола, д. 7. На следующий день после восстановления трубопровода и его запуска, около 13.00, образовалась утечка на этом же водопроводе в 20 метрах от места проведения работ. Попытки его восстановления не дали результата. Было принято решение проложить параллельно временный трубопровод для обеспечения водоснабжения до момента ввода в эксплуатацию нового водопровода, который прокладывается в настоящее время для замены старого.

В понедельник в 03.45 был произведен запуск водоснабжения по временной схеме, однако уже в 04.10 образовалась новая утечка. В 09.00 завершилась пересменка персонала АВБ, проведено согласование земляных работ, начаты аварийно-восстановительные работы, которые в настоящее время продолжаются. Котельная № 2 г. Всеволожска, попавшая под отключение, работает в закрытой системе теплоснабжения и имеет минимальную подпитку, что позволяет ей длительное время осуществлять подачу теплоносителя в режиме ограничения подачи воды. На данный момент идет устранение четвертого порыва и подключение по временной схеме. Подвоз воды обеспечен.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»