Во Всеволожске почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

Сегодня, 30 октября, состоялся траурный митинг на Румболовской горе у мемориала «Сад памяти», посвященного памяти жертв катастрофы рейса 7К-9268, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года.

В тот роковой день 224 человека, среди которых – семь членов экипажа, погибли в результате террористического акта, когда аэробус А-321 рухнул на землю в центральной части Синайского полуострова. Среди погибших – 128 жителей Ленинградской области, из них 58 проживавших во Всеволожском районе.

– Здравствуйте, дорогие земляки, – обратился к присутствующим на траурной акции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Шесть лет назад нас всех постигло невыносимое горе, и вот уже пятый год мы как одна большая семья собираемся здесь, рядом с легендарной Дорогой жизни, чтобы вспомнить о тех, чья жизнь трагически оборвалась. Я благодарю вас всех за то, что вы помните и приходите сюда из года в год. Вместе легче переживать невыносимую боль. Мы многое делаем для увековечивания памяти наших родных и близких, и мы никогда не забудем это трагедии. Это важно для наших земляков, это важно лично для меня.

Губернатор также от себя лично и от родственников погибших поблагодарил руководителей района и города за то, что они вкладывают средства в реновацию мемориала «Сад памяти». Глава района Вячеслав Кондратьев и представитель семей погибших Оксана Федорова, в свою очередь, поблагодарили присутствующих за то, что они пришли к мемориалу в этот день разделить общие горе и беду.

Состоялась поминальная лития с перечислением фамилий и имён жертв террористического акта, которую отсужил настоятелей храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья. Затем, после минуты молчания, в воздух взлетели голуби, символизирующие души невинно убиенных. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина