Во Всеволожске запущено рабочее движение по новому путепроводу у Мельничного ручья

Церемония торжественного открытия путепровода во Всеволожске состоялась сегодня, 30 октября. Строительство шло с опережением – виадук сдали на 13 месяцев раньше намеченного срока. На торжественную церемонию с традиционным разрезанием ленточки приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который на «Победе» одним из первых «обкатал» путепровод.

– Жители города долго ждали развязку, – отметил глава 47-го региона. – Очень важно, что за строительство взялась ответственная компания, которая благодаря современным технологиям сумела быстрее запланированного ранее срока построить этот социально важный объект. Хочу поделиться радостной новостью: правительство намерено потратить 17 млрд. рублей на строительство дорог во Всеволожском районе.

По словам губернатора, также масштабной обещает быть стройка развязки в Кудрово. Значительная доля финансирования ремонта дорог идет из федерального бюджета, благодаря чему работы ведутся во многих районах Ленинградской области.

– Недалеко от развязки находится Всеволожская клиническая межрайонная больница, – напомнил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – И нетрудно представить, как важно строительство развязки на этом участке, которая позволяет машинам «Скорой помощи» быстрее преодолевать расстояния. Кроме того, виадук облегчит трафик для жителей Колтушей и Щеглово.

Отметим, что стройка велась почти круглосуточно, и виадук построили быстро. Однако на путепроводе достаточно серьёзный уклон и важно не допустить аварийных ситуаций с большегрузами, особенно в условиях зимнего гололеда.

– Постоянные пробки у переезда останутся в прошлом, – заявил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Месяц назад по новой трассе в тестовом режиме пустили первый поток машин. Но теперь путепровод открыли для всех автомобилистов. Для меня, как для уроженца района, такие проекты особенно важны.

Напомним, что объект построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За последние несколько лет интенсивность движения поездов здесь кратно возросла, из-за чего железнодорожный переезд закрывался до 5 часов в сутки, а заторы длились до полутора часов. Протяженность путепровода ― 79,2 метра, ширина полос движения ― 3,5 метра, ширина тротуаров ― 2 метра. Общая стоимость контракта составляет 1,7 млрд руб.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина