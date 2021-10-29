Николай Зубов: «Честь имею науке служить!»

Если бы не один чуткий человек, который захотел через газету поздравить с 75-летием своего знакомого, не было бы и этого очерка. Но, видимо, именно так материализовалась давняя мечта нашего главного редактора Веры Тумановой открыть рубрику «Расскажи о своём соседе». Нам откровенно повезло, ведь иначе мы бы никогда не узнали, что во Всеволожске живет человек очень интересной судьбы, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – Николай Николаевич Зубов.

По стопам отца

Несмотря на свои впечатляющие научные заслуги, наш герой не производит впечатления кабинетного ученого – он прекрасный собеседник, остроумный, веселый, ироничный, и, кажется, мог бы писать не только серьезные книги, испещрённые мудрёными математическими формулами, но и рассказы, ведь темы ему подсказывает собственная жизнь, в которой невероятные события личной биографии переплелись с историей страны.

«Я кацап, – говорит Николай Николаевич. – Родился на Украине в городе Енакиево». Так называли местные жители Донбасса русских, которые составляли, да и сейчас составляют, значительную часть населения этой территории бывшего Советского Союза, где русские добывали уголь, работали на металлургических заводах, вместе с украинцами поднимая промышленность огромной страны.

Перед самой войной его отец, металлург по профессии, поступил в танковое училище, а оттуда был направлен под Сталинград. Прошёл всю войну, до самой Эльбы, встречался с американцами, о чем даже написал спустя годы в газете Белорусского военного округа «Во славу Родины». Как кадровый офицер еще несколько лет оставался в составе действующей армии в Германии, а в 1949 году поступил в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина в Москве.

Николай Николаевич до сих пор прекрасно помнит все закоулки Таганки – там в годы учебы отца семья снимала жилье то в подвале у дворника-татарина, то в коммуналке на Николоямском тупике, а сам он учился в одном из двух классов мальчишек в женской школе на Малой Коммунистической (ныне Таганской улице, школа № 486). В первый класс мальчика взяли, когда ему не было и семи лет, вопреки жестким правилам того времени: он прекрасно писал, считал и перечитал, наверное, половину детских книг в библиотеке Дворца пионеров.

Десятилетия спустя, уже в годах и званиях, Николай Николаевич показал любимой жене места своего детства, где частично сохранилась старая застройка XVIII – XIX веков. Тайные мальчишеские тропы, которые он на удивление ещё помнит, привели их во двор его детства, к изумлению охраны какого-то учреждения, занимающего сейчас помещения бывших коммунальных квартир. Судя по всему, охранники не предполагали, что пройти в этот двор можно не только через проходную, а герой нашего повествования не знал, кто ныне занимает дом его детства.

В старших классах Николай учился уже в Белоруссии, где служил его отец, которого после окончания с отличием Академии БТ и МВ направили начальником оперативного отдела дивизии в город Слоним. Позже его перевели в Гродно на должность начальника отдела боевой подготовки армии.

Прекрасные успехи сына радовали родителей, они не сомневались, что он пойдет по стопам Зубова-старшего. После окончания с медалью 11-летней средней школы (и физико-математической школы при Гродненском университете) Николай подал рапорт на поступление в Минское высшее инженерное радиотехническое училище (МВИРТУ Войск ПВО страны, после 1967 г. – Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище), выпускники которого получали сразу высшее военное и гражданское образование. К сожалению, отец не дождался, когда сын окончит учебу – он ушел из жизни в 49 лет. Учился младший Зубов очень хорошо, страстно любил математику и физику, теорию автоматического управления – те дисциплины, которые определили его дальнейший путь.

Ракеты пускали перед рассветом

Как человек военный, Николай Николаевич часто употребляет слово «честь», поэтому о следующем этапе своей жизни говорит так: «Мне оказали честь, отправив служить на закрытый военный полигон на озере Балхаш посреди Казахстана. Хотя какое там озеро – площадка за сотни километров в пустыне Бетпак-Дала…». Стоит добавить, что такое доверие могли оказать выпускнику с отличными математическими способностями. Там нужны были именно такие специалисты.

Так вчерашний слушатель – по должности, по званию – рядовой, а по выпуску – лейтенант Зубов, оказался на передовом комплексе ПВО страны, где проходили испытания новейшего противоракетного комплекса «Азов-225», причём он сначала получил майорскую должность, а затем и подполковничью – был назначен начальником лаборатории борта и стартовой автоматики. Поясним, «борт» на профессиональном языке – это ракета.

Комплекс, в целом, создавался под руководством генерального конструктора Б.В. Бункина НПО «Алмаз» (ныне АО Концерн ВКО «Алмаз – Антей» им. Б.В. Бункина), работал на новых физико-технических принципах, комплектовался самым современным оборудованием. Вначале пусковые установки для запуска ракет, напоминавшие по своему внешнему виду и размерам космические, были наземными, затем пуски стали производить вертикально, из шахт.

Основной задачей военных специалистов была проверка работы всех составляющих противоракетного комплекса. О результатах испытаний Зубов трижды лично докладывал генеральному конструктору Борису Васильевичу Бункину, чем очень гордится. Приходилось ему обсуждать профессиональные вопросы и с генеральным конструктором МКБ «Факел» П.Д. Грушиным.

На счету Николая Николаевича Зубова – три десятка удачных пусков, и всего пару раз за время его службы на комплексе возникали чрезвычайные ситуации. Одну из таких историй он рассказал.

– Ракеты пускали перед рассветом, когда нет никаких помех в атмосфере и радиоэфире. «Ключ – на старт!» и «Пуск!» Два человека – военный и гражданский – нажали на пультах кнопки «Пуск», но по тишине мы понимаем, что ракета не сошла. Кому проверять? – Ракетчикам! Контейнер (около 4 метров в диаметре) с ракетой внутри «положили» горизонтально, открыли крышку, мы с Юрой Б. из МКБ «Факел» забрались внутрь расстыковывать пироразъём. Отвинтили люк в торце второй ступени и прибором ПП-1 в деревянном корпусе (специалисты знают, почему в деревянном), начали «прозванивать» каждый разъём и каждую пару контактов – всё это под роспись в бортсумке и в полной темноте (с фонарями на лбах). Все контакты проверили, сигнала, к счастью, не оказалось. Сами догадайтесь, что было бы, если бы он появился…). Доложили по рации руководству, получили команду возвращаться.

Несколько дней спустя прошло совещание ведущих специалистов; выяснилось, что на одной плате внутри борта ракеты была плохая пайка. Ракету пришлось разобрать. Был ли риск для специалистов, которые осматривали ее в контейнере? Несомненно, оба рисковали жизнью, но теперь, «за давностию лет», эта история вспоминается как приключение.

В 1972 году случилось непредвиденное – то, что пагубно сказалось на обороноспособности страны. До сих пор с горечью вспоминает Николай Николаевич, как вернулся из отпуска на полигон, а товарищи с угрюмым видом бросили ему хлопчатобумажную одежду, которую в просторечии называли мабута, – «Одевайся!». Началась ликвидация ракетного комплекса по Договору об ограничении систем противоракетной обороны, заключённому между СССР и США.

Утилизации подлежали все пусковые установки на полигоне. Их, по возможности, развинчивали, резали на части и увозили на техническую позицию, остатки закапывали в землю бульдозерами. Занимались этим скрепя сердце те, кто ракеты устанавливал на ПУ, проверял на ФК и запускал, – специалисты стартового отдела. Многие из них вынуждены были подумать о своём будущем.

Николай Николаевич – тоже, хотя к переменам, даже не подозревая о них, оказался подготовленным. Дело в том, что полковник Василий Андреевич Гарматюк, под началом которого служил Зубов, за пару лет до этих событий предложил своему подчинённому ходить вместе с ним на семинары по высшей математике к профессору Алексею Андреевичу Ляпунову – племяннику великого русского математика М.А. Ляпунова. Именно А.А. Ляпунов сумел открыть у них филиал Новосибирского университета. Из 78 на факультет прикладной математики поступили только 24 человека, в числе которых был и Николай Николаевич.

Через четыре с половиной года Н.Н. Зубов отлично защитил диплом по составлению расписания слежения за космическими спутниками. Председатель госкомиссии, работавший, между прочим, в комиссии по подготовке стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон», снял со своего лацкана значок с изображением стыковки и подарил Зубову, символически передав ему «космическую» эстафету.

Диссертация «по зову партии»

Два блестящих образования позволили Николаю Николаевичу продолжить деятельность уже в другом качестве. После шести лет службы на комплексе ПВО он перешел в управление, которое находилось в городе Приозёрске, на берегу озера Балхаш. На новом месте службы он включился в работу по испытанию лазерного локатора, который создавался для обнаружения вражеских спутников и передачи их координат для поражения. Судьба нового лазерного оружия была не менее печальной, чем участь ракет, – его тоже уничтожили в угоду НАТО, отбросив опережающие достижения нашей военной отрасли на много лет назад.

Инженер-испытатель Зубов, переживший, как и его товарищи, серьезное разочарование от происходящих в стране перемен, решил посвятить себя научно-преподавательской работе. Опыт у него уже был – в Приозёрске по поручению командования летом вечерами после службы Николай Николаевич неоднократно принимал вступительные экзамены в составе выездной приёмной комиссии во все вузы ПВО. В 1979 году майор Зубов становится преподавателем Военной Командной Академии ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., где преподаёт офицерам-слушателям дисциплины, посвящённые моделированию боевых действий и оценке эффективности войск.

А дальше «жизнь и партия», как он сам говорит, заставили писать кандидатскую диссертацию. На машинке «Башкирия», которую еще, наверное, помнит старшее поколение, ночами печатал Николай Николаевич свою диссертацию без адъюнктуры, без учебных отпусков, без отрыва от преподавательской деятельности. После защиты он получил учёную степень кандидата военных наук по оперативному искусству, затем учёное звание «доцент», подготовил «двух с половиной» кандидатов наук. Почему такая цифра? Да потому что третьего он готовил к защите, но вынужден был передать научное руководство другому преподавателю.

Испытание пустыней Сахара

Случилось это потому, что полковника Зубова на два года направили в Африку, на Высшие академические курсы командного состава Вооружённых сил Алжирской Народной Демократической Республики. Это был уже не первый состав советских преподавателей, от предыдущего осталось в учебном центре всего несколько человек, остальных заставил вернуться на Родину разгул терроризма в этой североафриканской стране. Во втором наборе было поначалу 19 человек, а осталось только трое самых незаменимых. Дисциплины колонеля (по-французски – полковника) Зубова никто из национальных кадров не мог преподавать, поэтому в числе последних трёх его оставили.

Жить в этой стране было опасно, поэтому к каждому преподавателю был приставлен личный телохранитель, временами неотступно следовавший за ним повсюду. В Средиземном море купались под охраной, в военную миссию РФ через окраины столицы страны и пустыни Сахары тоже передвигались в сопровождении машин с охранниками, на очень большой скорости. Но случалось всякое: однажды микроавтобус «Тойота», на котором ехали наши офицеры – преподаватели курсов, все-таки встретился с фугасом, хотя благодаря высокой скорости удалось обойтись без жертв. Был ранен только сидевший впереди Зубова джунди – солдат. На самолет, следовавший на Родину, тоже привезли с охраной, почти отменив все формальности с досмотром чемоданов. Из Алжира в СССР не всегда возвращались советские специалисты – жертвами террора становились пилоты, нефтяники…

«Болдинская осень» учёного

В 1997 году Николай Николаевич Зубов приехал в Санкт-Петербург и с тех пор преподаёт в Военно-Медицинской академии имени С.М. Кирова, занимается научной работой, готовит будущих медицинских учёных – ведёт занятия с группами адъюнктов, аспирантов и соискателей. Вместе с соавторами он выпустил книги: «Методы статистического анализа данных в медицине и фармации», «Информационные технологии статистического анализа в медицинской науке и образовании», «Статистика в биомедицине, фармации и фармацевтике» и другие. Совсем недавно этими же авторами под редакцией доцента Н.Н. Зубова была издана книга «Биомедицинская статистика – информационные технологии анализа данных в медицине и фармации».

Своей «болдинской осенью» называет Николай Николаевич период работы на «дистанционке» – за два года пандемии он издал четыре учебных пособия в московских издательствах КноРус и RuScience. Два года назад заслуги Н.Н. Зубова были отмечены высокой государственной наградой – преподавателю, ученому было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

19 октября Николаю Николаевичу Зубову исполнилось 75 лет. Он продолжает много и активно работать, дома его из-за большой занятости нелегко застать. Но нам удалось встретиться и поговорить – об интересной биографии, о незабываемых событиях, а ещё – об увлечениях. В прежние годы Николай Николаевич был настоящим экстремалом: в Казахстане ходил на яхтах классов «М», «Дракон» и «Финн» и до сих пор гордится удостоверением яхтенного рулевого II класса, прыгал с парашютом в Тверском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ имени Героя Советского Союза М.М. Громова, считая эти увлечения занятием для настоящих мужчин.

Еще одно увлечение – иностранные языки, которые даются Николаю Николаевичу, кажется, просто играючи. Наверное, это еще один его талант. С детства он знает белорусский и английский, в молодости легко мог общаться на литовском и польском языках, причем выучил их по телевизору, когда смотрел передачи и фильмы, смастерив самодельную антенну у себя дома. Со своими иностранными студентами общался на их родных языках: у кубинцев научился испанскому, в Африке довольно прилично освоил за три месяца французский. Сейчас учит арабский язык и даже пробует писать вязью справа налево – и всё потому, что среди его учеников есть представители арабских государств.

Вот такой интересный человек живет во Всеволожске, рядом с нами, буквально по соседству. Его супругу, Валентину Григорьевну Зеленскую, знают многие. Она работала директором Щегловской средней школы, а потом три созыва была освобождённым депутатом совета депутатов Всеволожского муниципального района. Познакомились они в молодости, в Минске, когда были ещё студентами, потом долго не виделись. Удивительным образом вновь переплелись их судьбы для того, чтобы они встретились и стали одной семьёй.

Нина УСТИЧЕВА

Фото из домашнего архива

От редакции. Поздравляем Николая Николаевича с юбилеем! Желаем здоровья, жизненного и творческого долголетия!