Как вернули имя солдату, пролежавшему на дне Невы 80 лет

В последнее время технологии развиваются быстрыми темпами, изменяются и методы работы поисковиков. В качестве примера приведём всеволожский поисковый отряд «Невская оперативная группа».

Традиционно его бойцы ведут раскопки на Невском «пятачке», а также вблизи посёлка Алакуртти Мурманской области. Несколько лет работали в Приозерском районе, на местах боёв советско-финской войны. Каждый год бывают очень интересные находки, на которые обращают внимание СМИ. А пять лет назад отряд стал осваивать подводную археологию.

И ещё одно новшество – поисковики «Невской оперативной группы» стали снимать видеоролики. Они это делают потому, что, как сказал корреспонденту командир отряда Олег Попко, «Про поисковиков пишут много, а про их работу всё равно народ знает недостаточно».

В октябре в интернете появился видеоролик под названием «Вернули имя солдата, пролежавшего под водой 80 лет». В документальную ленту включены завораживающие кадры, снятые под водой. Согласитесь, не каждый может себе представить, как лежат на дне Невы останки погибших бойцов и их снаряжение. А самое главное – в кадре появился медальон. Поисковики нашли его на месте одной из переправ, которая проходила из Невской Дубровки на Невский «пятачок». И это тем более удивительно, что медальон попал к ним в руки в октябре 2021 года, когда мы отмечаем 80 лет боев на Невском «пятачке» и 80 лет Шлиссельбургским десантам. Раскопки производились в октябре, в прибрежной зоне Невы (со стороны Невского «пятачка», напротив железнодорожной платформы «Теплобетонная»).

Осенью и зимой 1941 года в районе «Теплобетонной» базировалась героическая 1-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР. Это была та самая дивизия, которая осуществляла первый Шлиссельбургский десант (20 сентября 1941 года). Десант потерпел поражение, но 26 – 27 сентября силами опять-таки 1-й стрелковой дивизии НКВД (командующим тогда был С.И. Донсков) и Ладожской военной флотилии (командующим был Б.В. Хорошхин) была сделана вторая попытка высадить десант в Шлиссельбург с целью прорыва блокады Ленинграда. На этот раз группе десантников удалось ворваться на окраину Шлиссельбурга, но их дальнейшая судьба неизвестна. 27 октября Г.И. Жуков приказал высадить отряд 1-й стрелковой дивизии НКВД сначала в крепость Орешек, а оттуда ночью переправить в Шлиссельбург. Переброска шла четыре ночи подряд. В конце концов немцы заметили передвижение и стали расстреливать понтоны на подходе к левому берегу Невы. Из-за больших потерь 1 октября 1941 года операция была отменена, и все жертвы оказались напрасными.

Вот как раз на месте этих, затонувших с 27 по 30 октября, понтонов поисковики из отряда «Невская оперативная группа» сосредоточили свои поиски. Через 80 лет после операции на глубине пяти метров они обнаружили разбитый понтон размером около 2,5 метра в ширину и около 7,5 метра в длину. Обычно на таких понтонах переправлялся целый взвод.

Носовая часть данного понтона была повреждена взрывом. Это значит, что до Невского «пятачка» пограничники 1-й сд дойти не смогли. Часть из бойцов, возможно, спаслась, часть – утонула, и погибших течением отнесло в другую сторону. Однако в районе кормы понтона поисковики обнаружили останки. Они уже были изрядно засыпаны илом, а точнее – залегали под илом и песком толщиной около 1 метра. Но поисковикам удалось поднять все фрагменты и составить скелет в полную величину. Также удалось собрать все личные вещи погибшего – а их оказалось немало. Самое интересное – спустя 80 лет в воде сохранился медальон, заполненный карандашом. Он был не в самом лучшем состоянии, и Олегу Попко понадобилось два с половиной часа, чтобы его раскрыть. Имя погибшего – Робинов Григорий Иванович, 1918 года рождения. Это был пограничник в звании старшины, служил командиром взвода в 7-м («пограничном») полку 1-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР.

Любопытно, что командиром этого полка был известный герой Великой Отечественной войны – майор А.Д. Гарькавый, который сейчас захоронен на мемориале «Теплобетонная». Кстати, А.Д. Гарькавый погиб тоже при выполнении этой невыполнимой операции – по документам дата его гибели числится как 1 ноября 1941 года.

А вот Григорий Иванович Робинов в документах Министерства обороны обозначен пропавшим без вести с 29 октября 1941 года, родом он был из Могилёва, а призывался из Ленинграда. Близкие так ничего и не узнали о его храбрости. Как установили поисковики, он погиб от ранения в голову во время переправы через Неву на Невский «пятачок». Кстати, это было не первое ранение: поисковики обнаружили на его левой ноге следы более ранних, но ещё не заживших повреждений. Видимо, пограничник в начале войны был ранен, лежал в госпитале и, не долечившись, вышел в бой в составе 1-й сд войск НКВД. Ему на тот момент было 23 года. И всего за полтора месяца до своей гибели он женился на 18-летней девушке. Особенно трогательным оказалось следующее – на оборотной стороне медальона 23-летний парень написал: «Убит. Сообщите по адресу…». Оставляя такую запись, он понимал, что если кто-то будет читать медальон, то его уже не будет в живых.

Более подробно об этом случае из жизни поисковиков вы можете узнать из видеофильма. Кстати, в ближайшее время выйдет его продолжение. На этот раз поисковики из отряда «Невская оперативная группа» расскажут, что они нашли родственников Григория Робинова, покажут его фотографию. За прошедшее время было установлено имя ещё одного бойца из 1-й стрелковой дивизии НКВД, погибшего при переправе через Неву. Это – уроженец города Боровичи Новгородской области Петров Семён Иванович, 1905 года рождения. Он точно так же, с 29 октября 1941 года, числится пропавшим без вести. В настоящее время поисковики разыскивают его родственников.

И… они продолжают исследование Невского «пятачка». Правда, с каждым годом найденных красноармейцев становится меньше и меньше. Когда-то мы в своей газете писали о десятках найденных за один сезон, в этом году обнаружены останки шести человек. Имя двух удалось установить. Одного звали Гавриил Ильич Лукьянов, который по документам из архива Министерства обороны числится пропавшим без вести с 1942 года. Он так и лежал на Невском «пятачке», как упал, сражённый в бою, 78 лет назад: на бруствере траншеи. Его останки были переправлены к родственникам в город Спасск Рязанской области. И там прошла торжественная церемония захоронения героя.

Людмила Однобокова