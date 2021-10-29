Женсовет Всеволожского района подвел итоги деятельности за год

Заседание, посвященное первой годовщине образования Женсовета Всеволожского района, состоялось 28 октября в КДЦ «Южный». За 12 месяцев работы были открыты отделения организации в Лесколово, Буграх, Щеглово, в поселках имени Свердлова и Морозова. В структуру вступили также представители местного отделения Красного Креста и ветераны микрорайона Котово поле.

– Отрадно, что первое отделение областного «Совета женщин» было создано во Всеволожском районе, – отмечает руководитель Татьяна Толстова. – Организация быстро и стремительно «приросла» активными подразделениями в поселениях. А ведь собрать единую команду достаточно сложно. Но опыт и активная позиция руководителя Женсовета Всеволожского района Марианны Шевченко помогли сформировать крепкую структуру в районе. В нынешнем году делегаты из Женсовета Ленинградской области буквально «ворвались» на Евразийский женский форум, который прошел в Санкт-Петербурге.

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак отметила, что в регионе достаточно представительниц прекрасного пола представлены во власти. Женщины руководят органами местного самоуправления, представлены в Законодательном собрании и занимают руководящие должности в областном правительстве.

– Эти дамы способны на многое, подумал я, когда узнал о создании Всеволожского отделения Союза женщин, – сказал заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков. – Ожидаем конструктивного диалога для того, чтобы разобраться в хитросплетениях сложных и актуальных задач, которые волнуют женщин.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»