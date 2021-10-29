В Воейково почтили память врача, погибшего от коронавирусной инфекции

Сегодня, 29 октября, в поселке Воейково состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Татьяны Ивановны Кишиневской, заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.

Кишиневская Татьяна Ивановна в 1980 году окончила Нелидовское медицинское училище. С июня 1984 года работала выездным фельдшером Всеволожской станции скорой помощи, а 1 октября 1986 года была принята на должность заведующей ФАП «Воейково», которое относилось тогда к УММУ Колтуши, где проработала до января 2021 года – почти 35 лет. В 2009 году Колтушская амбулатория, а с ней и ФАП Воейково, вошли в состав Всеволожской больницы.

Татьяна Ивановна Кишиневская была универсальным специалистом, оказывала первичную медицинскую помощь и детям, и взрослым. Жители поселка Воейково и близлежащих населенных пунктов хорошо знали Татьяну Ивановну и обращались к ней за помощью не только в рабочее время, поскольку и проживала заведующая ФАП здесь же. Жители доверяли опыту и знаниям фельдшера Кишиневской, она пользовалась заслуженным уважением и любовью как пациентов, так и коллег. Татьяна Ивановна привила любовь к медицине своей дочери – Олеся Александровна Кишиневская окончила Всеволожское отделение Ленинградского областного медицинского техникума и в 18 лет также пришла на работу в Воейковский ФАП. Сегодня Олеся Александровна – медсестра блока реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения ВКМБ, а также в «красной зоне» Морозовской больницы.

С началом эпидемии коронавирусной инфекции в 2020 году работы у Татьяны Ивановны прибавилось. Она по-прежнему принимала пациентов в помещении ФАП, ходила на многочисленные домашние вызовы. Несмотря на соблюдение всех мер защиты, заразилась COVID-19 от одного из своих пациентов. Не сумев преодолеть тяжелое заболевание, Татьяна Ивановна ушла из жизни в январе 2021 года, не дожив всего двух недель до своего 60-летнего юбилея. Жители Воейково до сих пор с благодарностью вспоминают фельдшера Кишиневскую и хранят память о ней в своих сердцах.

Мемориальная доска установлена по инициативе администрации муниципального поселения и Всеволожской больницы.

Соб. инф.