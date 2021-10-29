Всеволожский район в тройке лидеров по эффективности работы местной власти

В Ленинградской области подвели итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. Пятерка лучших в рейтинге муниципалитетов получит поддержку в 45 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первое и второе место досталось Сланцевскому и Ломоносовскому районам. Замкнул тройку лидеров Всеволожский район. Стоит отметить, что для нашего района это качественный рывок сразу с шестой позиции.

Для оценки работы органов МСУ используются методики, утвержденные в 2012 году Правительством России. Районы, занявшие с первого по пятое место включительно, получат гранты в размере 45 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт детских садов и школ, на установку видеооборудования, обеспечивающего безопасность при проведении массовых мероприятий, и другие местные нужды.