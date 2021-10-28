Фасад Всеволожского родильного дома украсила мозаичная икона

В минувшую среду, 27 октября, на фасаде Всеволожского родильного дома установлена мозаичная икона Богоматери, называемая «Помощница в родах». Чин освящения иконы совершил священник Арсений Гуцу, настоятель храма Архистратига Божия Михаила при Всеволожской КМБ.

Икона Божией Матери «Помощница в родах» обрела широкое почитание в России в ХVII веке, хотя точных документальных свидетельств о времени и месте создания этого образа нет. Существуют различные варианты ее написания, но неизменно одно – Матерь Божия изображена на них со своим Сыном, Предвечным младенцем.

– Счастье материнства – заветное желание каждой женщины, – отметил священник Арсений Гуцу. – С незапамятных времен в минуты страданий при рождении детей женщины прибегают с горячей молитвой к Спасителю и Пречистой Его Матери. Поэтому очень символично помещение этого образа на стенах родильного дома – дома, где появляются на свет дети. Обратиться к Помощнице в родах с молитвой о благополучном родоразрешении, о здоровье матери и младенца, не только физическом, но и душевном, как будущие матери, так и другие родственники, ожидающие прибавления в семье».

Икона «Помощница в родах» создана в мозаичной мастерской по инициативе главного врача Всеволожской КМБ на средства благотворителей. Ранее на стенах зданий ВКМБ также появились мозаичные изображения Святителя Спиридона Тримифунтского, Святого Николая Чудотворца и Святого Великомученика и целителя Пантелеймона.

Соб. инф.