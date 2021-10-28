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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

При администрации города Мурино заработал совет предпринимателей

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Своеобразной коммуникативной площадкой для бизнеса и власти станет новосозданный при администрации города Мурино Совет предпринимателей. Этот совещательный орган призван наладить диалог между предпринимателями и чиновниками.

– Дело в том, что бизнес-сообщество в нашем городе разрозненно, – отмечает начальник отдела по вопросам предпринимательства и торговли администрации Мурино Алексей Опополь. – В новый совет вошли представители индустрии красоты, ЖКХ и предприятия из промзоны. Наша задача выявить проблемы, с которыми сталкивается предпринимательское сословие, и постараться их решить.

По словам эксперта, для эффективного взаимодействия будут созданы рабочие группы, каждая из которых должна четко сформулировать и разработать механизмы, направленные на поддержку бизнеса. В ближайших планах – привлечь в Совет больше предприятий промышленного сектора и проинформировать их о мерах поддержки бизнеса.

Как отмечает председатель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева, такие совещательные площадки очень важны, так как помогают властям услышать «глас бизнеса».

Ирэн Овсепян

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