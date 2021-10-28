Во Всеволожском районе прошел областной чемпионат по инклюзивному хоккею

В минувшую среду, 27 октября, на ледовой арене «Хорс» в посёлке им. Морозова состоялось торжественное открытие областных соревнований по инклюзивному хоккею «Кубок Ленинградской области – Рафаэль Зиновьев – Легенда 17».

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, перед началом соревнований с приветственным словом выступил организатор мероприятия и отец Рафаэля Дмитрий Зиновьев. Гостям и участникам турнира показали несколько номеров, где свои таланты продемонстрировали юные фигуристки. Затем начался хоккейный матч между командами «Динамо» и «Red rocket». Спортсмены ловко рассекали по льду на специальных санях для следж-хоккея. Со стороны их движения кажутся простыми, однако лезвия у спортивных саней расположены очень близко друг к другу, и удерживать равновесие на них трудно.

Данные соревнования проводятся в память юного следж-хоккеиста Рафаэля Зиновьева, который вместе со своим отцом стоял у истоков создания Детской хоккейной лиги для ребят с ограниченными возможностями здоровья. У целеустремленного спортсмена были большие планы на будущее, которым, к сожалению, не суждено было сбыться – жизнь подростка оборвалась 4 мая прошлого года. Однако пример Рафаэля продолжает вдохновлять современников.

Фото пресс-службы администрации ВМР