Школьники Всеволожского района вручили автомобилистам «Письмо водителю»

В деревне Разметелево сотрудники ГИБДД вместе со школьниками провели акцию «Письмо водителю». Юные жители Всеволожского района вручали автомобилистам трогательные письма-обращения с напоминанием быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Во время работы над письмами ребята обсуждают важность соблюдения ПДД, у детей формируется ответственное отношение к безопасности на дороге.

Стоит отметить, что водители реагируют на подобные акции позитивно. В небольших посланиях дети просят быть осторожными и желают удачи на дороге, не забывать пристегивать ремень безопасности и не отвлекаться на смартфон.

Фото пресс-службы администрации ВМР