Работа крупных торговых центров в Ленобласти будет ограничена

С 30 октября по 7 ноября включительно деятельность торговых центров и торговых комплексов площадью 36 тысяч квадратных метров и более разрешена только в части работы аптек и магазинов, где не менее 30% продукции относятся к социально-значимым продовольственным товарам.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такая мера связана с закрытием в этот период торговых центров в Санкт-Петербурге, и в первую очередь коснется крупных торговых центров на границе города и области.

Отметим, что на период с 30 по 7 ноября на территории региона будет приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. А начиная с 8 ноября для посещения данных объектов понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние шесть месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов.

Схожее требование для посетителей будет действовать и в заведениях общественного питания, парикмахерских и салонах красоты. Пока что QR-код будут запрашивать в заведениях, не оформивших паспорт коллективного иммунитета.

Требование «антиковидных» документов станет обязательным при посещении фитнес-центров, музеев, театров, концертных и спортивных площадок.