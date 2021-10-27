Почему нужно пользоваться услугами специалистов при покупке недвижимости?

Купить квартиру поближе к мегаполису в стратегически важном месте – это мечта каждого человека. Такое жилье со временем становится активом, который может принести хороший доход, если его сдавать в аренду или продать. Многие молодые семьи стараются перебраться поближе к деловым городским центрам, чтобы иметь возможность получить хорошую работу, развить свой бизнес и дать детям образование.

При купле или продаже квартир необходимо обращать внимание на многие факторы, которые будут содействовать безопасности сделки и в будущем комфортной жизни. Так как рынок недвижимости имеет много нюансов и подводных камней, лучше всего доверить все этапы покупки специалистам.

Почему участие специалистов при покупке жилья важно

Прежде всего, нужно отметить рост мошенничества на рынке. Многие покупатели, надеясь на свою компетентность, часто попадаются на уловки обманщиков и теряют свои деньги. Специалисты рынка помогут определить, является ли человек, который продает квартиру, собственником и имеет ли он право на продажу. Кроме этого, можно будет узнать, нет ли за продавцом судебных тяжб и не находится ли он под подозрением у правоохранительных органов.

При проверке недвижимости на юридическую чистоту будет выявлено, не находится ли квартира под залогом, арестом или другим обременением, кто был её владельцем на протяжении всей её истории и т. д. Эта и другая необходимая информация снизит риски при сделке к минимуму, и покупатель сможет приобрести жилье без плохой истории и негативных последствий. Эксперты, которые будут заниматься покупкой жилья, также освобождают будущего владельца от поездок в разные инстанции для оформления документации. Такие действия экономят время клиента и дают ему возможность заниматься собственными делами.

Категории рынка недвижимости

Разделение рынка недвижимости на две части открывает перед покупателем и инвестором большие возможности. Вторичный и первичный сегменты рынка в равной степени имеют свои преимущества и недостатки.

Первичный рынок – это новостройки, на квартиры в них распространяется льготная ипотека, чего не скажешь о вторичном рынке. Но жилье на вторичном рынке имеет лучший диапазон цен, которые не жестко фиксированы. Покупатель может успешно поторговаться с продавцом. Квартиры во вторичном сегменте также имеют лучшее географическое расположение, чем жилье в новостройках. Дома с такими квартирами обычно расположены в районах с развитой инфраструктурой.

Минин Илья