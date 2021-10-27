Ленинградская панорама: мы храним истории ленинградцев

Денис Пылёв, заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда», — о святой памяти, что живет в сердцах его земляков.

— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом жизни которых было сохранение нашего культурного и исторического достояния. То, что более десяти лет назад я был удостоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», — для меня большая профессиональная удача и в то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея, но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров был артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ивановна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни.

В военной истории Ленинграда южное Приладожье занимает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.

Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник нашего музея-заповедника.

Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса: в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, — «Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года».

Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти. Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день! Людям близка тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем: без крайностей, но с максимальной исторической достоверностью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопричастность к событиям военной поры, ведь война вторглась в историю почти всех советских семей.

Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем, набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, который соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем строительства выставочного павильона, создания парка Памяти, продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синявинских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориальный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада.