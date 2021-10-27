Владельцы машин препятствуют вывозу мусора во Всеволожском районе

Региональный оператор по обращению с отходами не может подъехать к контейнерам с мусором. Данная проблема зафиксирована в Мурино, Янино и Новом Девяткино.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, только с начала нынешнего месяца по данному факту было составлено 45 актов. Любителям парковки в неположенном месте под стеклом оставляют специальные вкладыши, информирующие о том, что они препятствуют уборке мусора. Однако не все обращают внимание на памятки.

– В настоящее время подготовлено обращение в адрес управляющих жилыми домами компаний с целью содействия в организации беспрепятственного подъезда по придомовой территории, – отметили в пресс-службе регионального оператора. – Но в первую очередь хочется донести важность проблемы до жителей. Ежедневно на линию выходит более 400 единиц спецтехники, чтобы дворы ваших домов были чистыми. Но из-за удобства одного водителя, не ставшего искать законное место для парковки, сотни жильцов вынуждены терпеть дискомфорт.

Как отмечают специалисты, бывает, что региональные оператор возвращается на адрес повторно, однако рейс в очередной раз оказывается «пустым». При этом такие дополнительные выезды сопровождаются повторными затратами и влетают «в копеечку».

Ирэн Овсепян