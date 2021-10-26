Юные туристы покоряли Румболовские высоты

17 октября на Румболовской горе прошли XXV традиционные соревнования по спортивному туризму в дистанции «пешеходная» памяти Дмитрия Лисового. Соревнования приурочены к 80-летию Дороги жизни и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Осенний сбор любителей спортивного туризма проходит в нашем районе с 1996 года. Его знают и любят, с каждым годом растёт количество желающих принять в нём участие. На этот раз прислали почти 600 заявок! К сожалению, кому-то пришлось отказать, иначе спортсмены за короткий осенний световой день просто не успели бы все стартовать. В итоге на дистанцию 1-го класса сложности (начальный уровень) было заявлено 139 детей, 2-го класса – 134, 3-го – 45 уже опытных юношей и девушек.

День старта порадовал пусть и прохладной, но зато солнечной погодой. Каждый участник после регистрации в палатке получал стартовый номер определённого цвета. По цвету судьи этапов определяют, кому какой элемент проходить, куда бежать. Время прохождения дистанции фиксирует специальный чип, который активируют перед стартом, а дальше спортсмен прикладывает его на отметке «Старт» и «Финиш». Это очень облегчает судьям работу по определению результата участника. Раньше, до внедрения электронной системы, приходилось неделю вручную считать и сверять результаты.

На каждой остановке спортсмены должны выполнить тот или иной элемент и сделать это правильно, иначе элемент переделывается до тех пор, пока не будет всё, как надо. Каждая ошибка стоит времени. Поэтому задача пройти дистанцию не только быстро, но и по правилам. Лидеры во всех классах и подгруппах пробежали дистанцию в среднем за 5–6 минут.

Алла Вейс

Фото Светланы Усик

Молодёжная медиаредакция «Наше ВСЁ»