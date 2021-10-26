«Ранчо Рикон» — пансионат для лошадей-ветеранов спорта и труда и молочное хозяйство

По данным Росстата Ленинградская область входит в топ самых молочных регионов России. За первые шесть месяцев 2021 года в 47 регионе произведено свыше 300 тысяч тонн молока. Крестьянско-фермерские хозяйства в этой структуре занимают лишь 3 %, остальные 97 приходятся на сельскохозяйственные организации.

Но именно здесь на частных фермах, производство молока становится жизненно необходимо для обеспечения его обитателей. Так, например, молочное хозяйство «Ранчо Рикон» в деревне Бараново Лужского района изначально было образовано как пансионат для лошадей-ветеранов спорта и труда, а выросшее вокруг хозяйство помогло содержать и животных, и саму ферму.

Маргарита Лейман с лошадьми с 12 лет. За плечами конный спорт, затем 10 лет работы ветеринарным врачом на единственном конном заводе в Ленинградской области «Звездочка». В 2005 году завод прекратил свое существование, а для Маргариты началась новая жизнь и важная миссия – дать приют лошадям, которые никому не нужны. Сейчас на ферме проживает в разное время от 9 до 25 лошадей.

Трудовой век лошади не очень долог — они стареют, и дальнейшая их судьба зависит лишь от владельцев. Редко люди бывают сознательными и животные оказываются у Маргариты. На ферме они обретают новую и беззаботную жизнь. Самый старый конь прожил 34 года, ведь на ранчо для свободного выпаса почти 100 гектаров, кормление до пяти раз в день и постоянный уход.

Со временем животных на ранчо становилось всё больше: появились коровы, козы, поросята. Маргарита и Герман организовали собственное молочное производство. Помимо базовых продуктов – творога, сметаны, масла, супруги стали готовить крафтовые сыры с богатым и сложным вкусом.

Так, чтобы прокормить и вылечить старых лошадей, появилась молочная ферма. Здесь всегда рады гостям – душевное общение и экскурсии обеспечены.

Проект «Сорок седьмой»