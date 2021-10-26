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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Победителей регионального конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» наградили во Всеволожской администрации

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Лучшие активисты региона живут в Заневском городском поселении – это член инициативной комиссии из Янино-1 Полина Кириченко и староста Новосергиевки Александр Шалимов. Они стали победителями регионального конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».

– Проявленная вами активная жизненная позиция, энергия и стремление – бесценны, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, вручая победителям заслуженные награды. – Вы вместе со своими единомышленниками не только успешно строите диалог с властью, но и воплощаете важные и нужные проекты.

– За год в Янино нам удалось реализовать пять крупных проектов, – рассказала волонтер Полина Кириченко. – К примеру, совместно с ЛенОблПожСпас провели профилактический рейс учебного автобуса и пожарного автомобиля. Благодаря этому жители смогли посетить пожарную часть, принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи. Также у нас были ярмарки и квесты, даже выставку художников организовали. Отправляя заявку на конкурс, мы просто рассказали о том, что делаем. И мне бы очень хотелось в этой грамоте видеть не только свою фамилию, а всех жителей нашего поселка. Потому что каждое мероприятие — это результат работы многих людей, вложивших свои силы, время и финансы. Нашими общими усилиями мы делаем свою жизнь интереснее и комфортнее.

Александр Шалимов из Новосергиевки выигрывает конкурс уже во второй раз. В этом году благодаря его усилиям и сотрудников администрации Заневского поселения провели газопровод, на улицах установили более 10 камер видеонаблюдения, обновили детские площадки.

– Реализовать все удалось благодаря сотрудничеству с администрацией. Конечно, пришлось побегать. Приятно осознавать, что работа проделана не зря и что жизнь в поселении действительно становится комфортнее, – говорит Александр Сергеевич.

Отметим, в состязании принимали участие представители всех муниципальных районов Ленинградской области. Призовой фонд конкурса составляет 700 тысяч рублей. Победителями стали 42 человека.

Ирэн Овсепян
Фото издания «Заневский вестник»

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