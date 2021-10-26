Мария Тимченко вошла в 15 лучших учителей России

В последнее время Агалатовский центр образования часто появляется в новостях на телевизионных каналах и в прессе. Такую широкую известность школе принесла учитель математики и информатики Тимченко Мария Александровна, которая прославила не только свою школу, но и свой район и, конечно, Ленинградскую область.

Мария Александровна вошла в 15 лучших учителей России и стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года 2021». Кроме того, Мария Александровна стала победителем в двух номинациях: «За бережное отношение к живому великорусскому языку» и «За мастерство в использовании информационно- коммуникационных технологий в школе». А во время онлайн встречи Президента России Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года» Мария Александровна затронула важный вопрос об информационной безопасности обучающихся.

Мы задали Марии Александровне несколько вопросов о ее педагогическом опыте.

– Какие качества помогли Вам стать востребованным учителем информатики?

– Все качества для педагога не вмещаются в одно интервью, поэтому перечислю несколько. Самое главное, даже не важно, какой это предмет , на мой взгляд, — это любовь к детям. Уважительное, сознательное и ответственное отношение к своим ученикам. Без этого, я считаю, к нам в профессию приходить не имеет смысла. Второе — это профессиональные качества, ведь должна быть профессиональная компетенция в той области, где ты преподаешь, и лично для меня также важны постоянные совершенствования в методике преподавания. Ведь информатика- наука быстро развивающаяся, мир информационных технологий меняется буквально каждый день. Школьный предмет не должен отставать от их развития и должен быстро адаптироваться к изменениям в мире ИТ. Поэтому учитель информатики больше, чем любой другой школьный преподаватель, должен следить за новинками в своей области.

– Что Вы посоветуете тем людям, которые бы хотели быть преподавателем информатики?

– Опыт моей работы десять лет, и конечно, мы с учителями Ленинградской области ездим с выступлениями к студентам и молодым педагогам, чтобы поделиться нашим опытом, впечатлениями, призываем их к активной жизненной позиции, к участию в различных конкурсах профессионального мастерства. Безусловно, это главный курс для повышения квалификации педагога, особенно, если ты выходишь на уровень региона, и в дальнейшем представляешь его на уровне России. Хочу отметить, что последние годы молодые учителя информатики приходят с высоким уровнем подготовки.

– Что Вас радует в Вашей работе?

– Это мой любимый вопрос, потому что я всегда знаю на него ответ. Уже пятый год меня радуют мои ученики, ведь в Агалатовском Центре Образования я работаю пять лет. А третий год меня особо радует мой 8«Б» , классным руководителем которого я являюсь, и они были первыми, кто поздравил меня с успешным выступлением на конкурсе. Я всегда старалась не вливаться в классное руководство, потому что была сосредоточенна на предмете. И когда мне предложили взять 5«Б» класс, я поняла, что созрела для этого. Это было правильным решением, ведь я теперь считаю, что каждый учитель должен быть классным руководителем, иначе, он является учителем наполовину.

У Марии Александровны в школе были свои любимые учителя, которые являлись прекрасным примером своим ученикам. Среди них учитель русского языка и литературы Елена Валерьевна, которая сейчас чрезвычайно гордится своей ученицей! Мария Александровна уверена, что личность учителя имеет колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика. Когда-то ее наставники дарили ей теплоту, мудрость, эмоции, учили проявлять свои способности и добиваться цели.

Сейчас Мария Александровна вдохновляет своих учеников на победы, поддерживает и окрыляет. Ведь каждый ребёнок нуждается в поддержке и мудрости взрослого, который всегда рядом. Мария Александровна открывает перед своими учениками дорогу в будущее- через свои запоминающиеся уроки, через новые знания, через уважение к каждому ученику. Кто знает, возможно, через несколько лет эти дети прославят свою малую родину и с благодарностью вспомнят своего учителя, для которой они были не просто «работой», а целой жизнью!

Анастасия Сафарова, газета «Агалатовские вести»