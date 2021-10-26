Ленинградская панорама: учитель будущего идет в ногу со временем

В Москве в канун профессионального праздника чествовали победителей конкурса «Учитель года России — 2021». Иван Хеорхе, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского, тоже активно участвует в конкурсном движении. О том, почему школе важно уже сегодня составлять расписание на послезавтра, наша беседа.

— Иван Иванович, вы входили в жюри конкурса «Учитель года России — 2021», который собирает цвет педагогического сообщества страны. Как на общем фоне выглядела Ленобласть?

— Отлично! От каждого региона приехал сильнейший учитель, который победил в своем субъекте Федерации. 47-й регион представляла Мария Александровна Тимченко, учитель математики и информатики Агалатовского центра образования (Всеволожский район). Она вошла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, получила «Цифровой пеликан». Уникальный факт: Гильдия словесников вручила ей, преподавателю точных наук, приз «За бережное отношение к живому великорусскому языку».

— Сейчас вы входите во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения РФ. А первый свой урок помните?

— Педагогическая практика, четвертый курс ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде делал все методически верно, урок удался. А старший коллега потом спросил, почему я схватился за свой стол и не отходил 45 минут… Собственно, на практике я и решил стать учителем. Хотя в вуз поступил потому, что хотел изучать историю. Нельзя выбрать нашу профессию, основываясь на предположениях. Пока не проведешь урок, не останешься с классом один на один, не поймешь, твое ли это.

— Что было самым сложным в начале работы?

— Трудно было заполнять журналы и писать отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной задачи. И так считают многие мои коллеги. Не зря министр просвещения считает необходимым снижать бумажную нагрузку.

— Какие моменты важны для адаптации молодых педагогов? Чтобы они, столк­нувшись с трудностями, не уходили из профессии?

— Обычная человеческая поддержка. Необязательно решать методические вопросы, можно просто обсудить дела за чашкой чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки, а направлял, подсказывал. Мне в этом плане повезло.

— В этом году в школы региона пришли около 300 выпускников педвузов. Расскажите об Ассоциации молодых педагогов Ленобласти, сопредседателем которой вы являетесь.

— Ассоциация создана по инициативе Дениса Рочева, победителя конкурса «Учитель ­года России — 2014». В числе главных направлений работы — содействие развитию профессиональных компетенций учителей до 35 лет. Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го и других регионов, перенимаем лучшие практики, проводим вебинары.

Ассоциация поддерживает конкурсное движение, наши активисты входят в жюри регио­нальных и федеральных профсостязаний. В рамках форума молодых педагогов продвигаем инициативы по улучшению системы образования. Наши усилия направлены на формирование единого педагогического сообщества региона.

— В 2022 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения Ушинского. Актуальны ли сегодня воззрения великого педагога?

— Безусловно! Идеи Константина Дмитриевича современны как никогда. Первая состоит в том, что образовательный процесс — это не только обучение, но и воспитание. Нынешний федеральный закон об образовании также прописывает важность воспитательной составляющей: например, введены доплаты за классное руководство. Я тоже классный руководитель. Первый мой класс, который я вел шесть лет, покинул стены гимназии. Сейчас я с семиклассниками, мы живем насыщенно, ездим по стране, а выпускники приходят на правах старших товарищей, помогают.

Вторая идея Ушинского — доступ к образованию для широких масс. Безграмотность в стране ликвидировали еще большевики. А сегодня этот постулат защищает права учеников с особыми потребностями: с ограниченными возможностями здоровья, из другой культурно-языковой среды, например мигрантов.

— Многие известные педагоги-новаторы — мужчины. У вас есть этому объяснение?

— Гендерные стереотипы ни при чем: женщина по своей природе мама, которая заботится о детях, о доме. На несколько лет она уходит в декрет, а мужчина-учитель эти годы посвящает самореализации. Может, дело еще и в том, что мужчин в школе немного и их больше продвигают.

Я ничуть не умаляю вклада представительниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих хрупких плечах держится российская система образования? Есть теоретики, педагоги-новаторы, а есть те, кто каждый день идет в школу и дает уроки, реализует прогрессивные методики. Для меня авторитет в профессии — замдиректора Гатчинской школы № 9 Татьяна Болеславовна Юрко. К ней прихожу за советом.

— Что XXI век привнес в педагогику?

— Новые технологии, главным образом цифровизацию образования. Но это лишь инструменты, позволяющие интереснее преподносить материал. Технические новации «не выстрелят» без мастерства учителя.

Современная школа делает упор на деятельностный компонент. Важно, чтобы ученики не просто помнили даты или формулы, а умели самостоятельно достигать результатов. Речь об умении работать в команде, выступать пуб­лично, вычленять нужную информацию, организовывать свой день. Все это поможет ребятам стать успешными. Поэтому я, например, учу их вести дебаты — отстаивать свою точку зрения, уметь взглянуть на проблему с разных сторон и порой принять позицию оппонента.

— Какой вы видите свою карьеру?

— Педагог может расти не только по вертикали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил предложение возглавить школу. Выбрал развитие в рамках педагогических сообществ, учительских клубов: мастер-классы, внеурочную деятельность, систему наставничества.

Пока вижу себя учителем. Вдохновляет процесс преподавания и его результат. Видеть, как к выпускному классу меняются дети, которые пришли к тебе пятиклашками, здорово.

Для меня очень важно, что учитель — это социально ориентированная профессия и, работая с детьми, я могу в определенной мере изменить общество в лучшую сторону.

Беседовала Людмила Кондрашова