Всеволожские спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по восточному единоборству

24 октября в Казани состоялись «Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Кобудо), посвященные памяти Героя России Камиля Салехова».

В рамках соревнований, в которых приняли участие спортсмены из 12 регионов России, прошли 526 состязаний по технике ката с оружием кобудо и самозащите тайхо-дзюцу, а также поединки ниппон-кемпо и кобудо-кумите-предмет.

Спортсмены из Всеволожского района пополнили «спортивную копилку» двумя бронзовыми медалями.

Хорошков Егор под руководством тренера Хорошкова С.В. в возрастной категории 8–9 лет занял 3-е место в дисциплине кобудо-кумите-предмет (нунчаку).

Бобин Степан, подготовленный тренером Кузнецовым В.А., в возрастной категории 16–17 лет (весовая категория до 60 килограммов) занял 3-е место в дисциплине кумите ниппон кемпо, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта России.

Владимир Шемшученко