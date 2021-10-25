Рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Гатчинский район

Поздравление с Днём отца, а подарок для всей семьи – Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко посетил многодетную семью в поселке Вырицы и вручил им ключи от микроавтобуса. Марина и Андрей Брюховиченко воспитывают 8 детей. Старшая дочь уже окончила университет, а младшие еще посещают детский сад.

Глава 47-го региона передал им машину и пожелал семье благополучия. Так началась насыщенная программа губернатора в рамках рабочей поездки в Гатчинский район.

Губернатор наглядно оценил работу по программе комплексного развития сельских территорий Ленинградской области в поселке Войсковицы. Он осмотрел школу и дом культуры. Оба учреждения открыты после масштабной реновации, но на этом их восстановление не закончится.

Войсковицкая средняя школа в прошлом году вошла в программу реновации. Специалисты обновили пищеблок и столовую, классы, заменили инженерные системы и кровлю. На ремонт и закупку оборудования потрачено больше 120 миллионов рублей.

Войсковицкий центр культуры и спорта также преобразился в рамках нацпроекта. Капитальный ремонт длился несколько лет. За это время обновили зрительный и спортивный залы, привели в порядок систему отопления и кровлю.

Особое одобрение от губернатора получил новый дом в Гатчине на 242 квартиры, построенный по программе расселения аварийного жилья. Цена квадратного метра оказалась здесь в два раза ниже рыночной благодаря специализированному застройщику. Такая практика возведения зданий под социальные программы может стать первой в России.

В новый дом переедут 600 человек. Уже оборудованы парковка, детская и спортивная площадки. В ближайшие годы в регионе планируют расселить больше тысячи ветхих домов.

Проект обустройства общественного пространства «Аэропарк» в 2020 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Губернатор Ленинградской области проверил работы по благоустройству «Аэропарка» и бульвара Авиаторов.

Проект «Сорок седьмой»