На совете депутатов Всеволожского района обсудили экологические проблемы

Вывоз мусора и неприятный запах в Заневском, Муринском и Новодевяткинском поселениях стали главными темами очередного заседания совета депутатов Всеволожского района. В минувший четверг эту непростую ситуацию обсудили вместе с приглашенными чиновниками из областного правительства.

Начальник отдела правового обеспечения Комитета государственного экологического надзора Марина Любова обратила внимание на то, что на территории района функционируют предприятия, выбросы которых мешают жить местным жителям. Среди них заводы «Фаворит», «Медэкология» и «Петросервис». По ее словам, решение проблемы – в повышении штрафов за экологический ущерб.

– Мы готовы активно взаимодействовать с инициативными группами из Новодевяткинского и Муринского поселений, – подчеркнула Марина Любова. – Порой для того, чтобы добиться поставленной задачи, надо менять законодательство. Необходимо разработать соответствующие инициативы и обратиться с предложениями в Законодательное собрание Ленинградской области.

В ходе заседания полетели «камни» в огород Единого регионального оператора по взаимодействию с отходами. Участники дискуссии жаловались, что компания не вывозит строительный мусор и перекладывает часть своей ответственности на плечи районных администраций. Корреспондент «Всеволожских вестей» не раз поднимал этот вопрос на заседании областного правительства. Власти говорят о том, что вывоз мусора не входит в компетенцию единого регоператора и этот вопрос должны решать местные власти.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»