Медиапроект «Армия – путевка в жизнь». Старт в администрацию дали Вооруженные силы

Стартовая площадка будущей карьеры Александра Соклакова, главы приозерской районной администрации, – служба в Вооруженных силах, которой было отдано почти 30 лет. Уйдя в отставку в звании подполковника, служение Родине Александр Николаевич продолжил в Приозерье. Он прошел разные ступени работы в муниципальных органах власти, и ему доверили пост главы администрации Сосновского поселения, а затем и Приозерского района. Важные навыки, полученные в армии, стали главным подспорьем в работе на ответственных должностях.

Его путь во взрослую, интересную жизнь начался с простого объявления в военкомате. Об этом Александр Николаевич рассказал при встрече с журналистом газеты «Красная звезда».

– У меня в роду потомственных военных не было, но вместе с тем я хотел связать свою судьбу с Вооруженными силами, – не дожидаясь вопросов, сказал Александр Николаевич и продолжил:

– Я родом из города Волгоград, который раньше назывался Сталинградом. Многие знают, что там проходили ожесточенные битвы и возведен известный памятник «Родина-мать зовет». Поэтому военно-патриотическому воспитанию уделялось большое внимание. Мои оба деда воевали в Великую Отечественную войну, вернулись с ранениями. Один – пехотинец – участвовал в Курской битве, второй был танкистом. Они много рассказывали о тех страшных событиях, и они остались в памяти.

В аттестате у меня были одни пятерки, хорошую физическую подготовку давали в школе, плюс занимался баскетболом. Поэтому, еще когда учился в 10-м классе, отправил документы в мореходку, и мне прислали приглашение. Там было написано, что будут рады видеть на экзаменах. Но, когда проходил зимой призывную комиссию, все поменялось.

В военкомат пришли с другом и на стене увидели перечень различных высших военных учебных заведений. Мы обратили внимание на Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. Еще и военком был хороший. Рассказал не только о пользе прохождения срочной службы в армии, но и о специалистах, востребованных в Войсках противовоздушной обороны. Поэтому, получив аттестат, через неделю мы поехали в Киев. В те времена это был очень красивый город.

– Чем отличается служба в армии от учебы в военном училище?

– Это та же армия, только к обычным нагрузкам армейца добавляется еще серьезная учеба. Кто служил в Воруженных силах, может представить, насколько это сложно. Особенно вначале было тяжело: большие физические нагрузки, режим, дисциплина, общение с большим коллективом, где ребята разных национальностей.

Будущим призывникам стоит знать: армейская специфика такая, что физическая подготовка нужна обязательно. И лучше готовиться заранее.

– Как сложилась Ваша судьба после училища?

– После высшего военного училища всем присваивали звание лейтенанта. Я служил в противовоздушной обороне в Радиотехнических войсках. Первое место службы было в радиолокационной роте, которая стояла на высокогорье – полторы тысячи метров. До ближайшего населенного пункта – 30 км в одну сторону и 40 км в другую. После Волгограда и Киева оказаться в таких условиях в тайге было непросто. Там жили пять семей офицеров. Но вот за счет того, что в армии было принято поддерживать друг друга, адаптация прошла более-менее легко.

Я проходил службу в различных должностях в Забайкальском и Ленинградском военных округах. Последняя должность в Вооруженных силах РФ – командир войсковой части отдельного радиотехнического батальона, который располагался в пос. Суходолье Приозерского района.

– Вы были совсем молоды, когда попали в войсковую часть. Как удавалось справляться с поставленными задачами?

– Когда я только пришел в часть, был назначен начальником радиолокационной станции. А у меня в расчете были два сержанта старше меня по возрасту, которые окончили учебные заведения и уже полтора года прослужили. Они за это время стали хорошими специалистами, а я в училище технику видел, но реально не эксплуатировал. Поэтому я могу сказать, что они были моими наставниками. Но знания в нашем высшем учебном заведении давались отличные, и поэтому профессиональные навыки я освоил быстро.

В скором времени я стал учителем для новобранцев. В техническом плане служба требовала хорошей подготовки и овладение непростыми знаниями. С каждым нужно было работать индивидуально: определять, какой военной специальностью молодой человек может овладеть, исходя из его качеств – деловых, личностных.

– Как выстраивались отношения между военнослужащими?

– Приходят на службу разные ребята из разных семей, и армия приучает жить вместе, поддерживать друг друга. Вот это как бы уравнивает всех. Солдаты с первых дней начинают понимать, что справляться с трудностями проще, когда есть поддержка товарищей. И еще важно учиться понимать друг друга. У меня во время службы в Забайкалье был один солдат из якутского села Верхневилюйск. Он был заядлым охотником. Его отец приучил к этому занятию с детства. Часть находилась в тайге, и он у меня регулярно отпрашивался между боевыми дежурствами выскочить недалеко, чтобы быстро пробежать вокруг технических позиций и поставить петли. Потом в столовой появлялась зайчатина. Недоволен был только старшина из Белоруссии, которому нужно было из этого готовить еду. В армии лучшие качества человека всегда усиливаются, а с негативными приходится самому человеку бороться.

– Как Вы считаете, служба в армии приносит пользу молодому парню? В интернете пишут разные мнения по этому поводу.

– Я считаю, что год отслужить и отдать свой долг Родине труда не составляет, зато получить какой-то дополнительный опыт в своей жизни, чему-то научиться – это очень хорошо. У меня три сына. Младший еще учится в школе, а средний, например, не так давно отслужил срочную службу. Сам попросился на Северный флот. Служил на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Для военнослужащих срочной службы созданы все условия в вопросах питания и материального обеспечения. Я бываю в воинских частях, расположенных в нашем районе, и все это вижу. Общаюсь с офицерами, солдатами, со своими бывшими подчиненными, многие из которых остались служить и стали командирами, поэтому ситуацию знаю не понаслышке.

– Вы говорили, что на Ваше решение посвятить свою жизнь Вооруженным силам повлияли не только рассказы дедов о войне, но и сама атмосфера, в которой Вы росли. Что делается в Приозерском районе, чтобы парни могли сделать правильный выбор?

– У нас очень много спортивных секций, в которых помогают формировать необходимые волевые качества. Широко развито юнармейское движение. Спецклассы созданы в Кузнеченской, Шумиловской школах. В Сосновском центре образования есть клуб военно-патриотического воспитания «Полет», которым руководит подполковник запаса Андрей Максимов. Клуб был признан лучшим на Всероссийском сборе среди кадетских корпусов.

Для школьников организовывают экскурсии в воинские части, проводят различные акции и мероприятия. Школьные музеи также вносят свой вклад в патриотическое воспитание.

У нас в районе очень сильная ветеранская организация. Бывшие военнослужащие, ветераны постоянно встречаются с молодежью.

Так что если у молодого человека возникают вопросы по выбору дальнейшего пути и о службе в армии, то у них есть возможность узнать все от компетентных людей. Важно, что и военкомат проводит работу в этом направлении: предлагает пройти курсы, получить, например, удостоверение водителя.

– Какие навыки, которые были сформированы за время службы в армии, пригодились в работе?

– Я уже говорил, что в армии формируется понятие командного духа. На самом деле не важно, где ты работаешь – в муниципальних органах или в других сферах, важно работать на результат, а один в поле не воин. Если посмотреть на результат работы команды администрации Приозерского района, то нельзя не заметить, какие изменения в лучшую сторону произошли за последние 15 лет. Но эти показатели – единицы в общей цепи дел, которые реализуются во всей Ленинградской области. Наша задача – двигаться дальше, чтобы становилось жить лучше, комфортнее. Безусловно, проблем не становится меньше. Получив какой-то результат, достигнув каких-то высот, обнаруживается, что есть куда идти дальше. На государственной службе, как и в армии, все взаимосвязано. Есть цель, и конечный результат зависит как от команды, так и от каждого в отдельности.

Еще работа в должности руководителя администрации района очень специфическая. Здесь тоже помогает армейский опыт. У тебя не бывает регламентированного рабочего дня. В любой момент нужно быть готовым встать и пойти решать вопрос, что-то организовать, делать. Поэтому также очень важно иметь крепкое здоровье, без этого нагрузку не выдержать.

Во время службы я научился выстраивать отношения с людьми – это важное качество. Немаловажно, что в должности руководителя района необходимо уметь разбираться во многих технических моментах, и мои профессиональные навыки, а также образование, полученное в высшем военном училище, помогают в этом.

В конце беседы еще немного поговорили о возможностях современной армии, и Александр Николаевич не без гордости отметил:

– Современный уровень вооружения в нашей армии более чем достаточен, чтобы защитить нашу страну. В то время, когда я служил, и по сей день все нацелено на предупреждение ударов противника. В технической оснащенности вооружение изменилось очень сильно. Если первые перспективные образцы вооружения испытывались при мне, в том числе и на базе войсковой части, где я служил, то теперь они не только уже внедрены, но и модернизированы.

Если посмотреть глобально, то уже на этапе, когда издалека, из каких-то подземных шахт еще только будут выпущены ракеты в нашу сторону, мы готовы противостоять. И в случае, если противник окажется у российских границ, у нас есть современное оружие и военнослужащие, способные в непосредственном контакте с врагом дать отпор.

Ребята, которые идут на срочную службу в армию, становятся частью большой силы российских Вооруженных сил, и, на мой взгляд, это очень почетно.

Анна ТЮРИНА

Фото из архива А. Соклакова

На снимках: на этнокультурном фестивале «Россия – созвучие культур» в Приозерске глава региона Александр Дрозденко (слева) и Александр Соклаков (в центре) передали эстафету представителю Всеволожска; отличную армейскую школу Александр Соклаков прошел в Киевском высшем инженерном радиотехническом училище ПВО.