Ленинградская панорама: звон оружия и звуки музыки над Волховом

Ленобласть масштабно и ярко отметила 800-летие со дня рождения полководца и святого Александра Невского. Основная часть трехдневного праздника состоялась в Старой Ладоге.

Зоны по вкусу

Субботнее утро. Посетители (по разговорам слышу, что приехали и с разных концов Ленобласти, и из Петербурга) стекаются на главную площадку рядом со Свято­Успенским женским монастырем.

Начинаю осматривать тематические зоны. Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбегаются от обилия декоративно­прикладных изделий и сувениров. Народные умельцы не только продают свои маленькие шедевры, но и проводят мастер­классы.

На детской площадке носится довольная ребятня, мамы­папы тоже улыбаются. Повсюду работают аттракционы. Можно метнуть копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или «чемпион». А вот и гастрономическая зона — пахнет вкусно, почему бы не подкрепиться? Параллельно напитываюсь «правильным» настроением — его создает показ под открытым небом фрагментов фильма Эйзенштейна «Александр Невский».

Начинается фестиваль колокольного звона. Звучит все — от крошечных инструментов тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых колоколов на раме­звоннице. Настоящее волшебство! По словам ведущих, из всех видов духовной музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, и это направление развили до совершенства.

Вот и настало время торжественной церемонии открытия. Гостей приветствует председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский. Он обещает, что подобные праздники будут проходить в Старой Ладоге ежегодно. В 2022­м, например, здесь отметят 350­летие со дня рождения Петра Первого.

Рыцарский турнир

Перейдя через дорогу на площадку «Зеленая лужайка», я словно попадаю в мир западноевропейского Средневековья. Звучат волынки и скрипки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремесленники, знакомя желающих с кузнечным делом, чеканкой монет и всевозможным рукоделием.

Центр притяжения — ристалище, где идет рыцарский турнир. По распоряжению герольда всадники демонстрируют владение мечом и копьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов «головы сарацин» — яблоки и капустные кочаны. Восхищает не только ловкость наездников, но и выучка лошадей. Животные не нервничают и не допускают ошибок, один жеребец буквально пританцовывает. Все на уровне циркового искусства!

Организаторы объясняют: главная задача — поразить щит соперника. И хотя копья у всех с безопасным закругленным наконечником, броня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как рыцарь на выезде с ристалища кренится в седле, сдерживая стон. Однако находит силы превозмочь боль и возвращается на исходную позицию. При этом не забывает приветствовать наблюдающих за сражением прекрасных дам.

На суше и на море

Тем временем реконструкторы заканчивают подготовку к главному событию — воспроизведению сражения русской дружины со шведской ратью, знаменитой Невской битвы. Взобравшись на камень как на зрительскую трибуну, наблюдаю конный бой между «Александром Невским» и «Биргером Магнуссоном».

В результате яростной схватки русский князь, как и положено, побеждает, а шведский ярл тяжело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участники битвы четко соблюдают правила безопасности. Никто из бойцов не теряет контроля, не допускает арбалетных выстрелов и травмирующих уколов на уровне головы.

Завершающие воинские состязания, «Вызов дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем желающим хватает доспехов, и некоторые одеваются просто в толстые «стегачи». По правилам участники бьются до одного попадания, то есть выбывают из боя после первого же удачного удара. Так что дружины «секут» друг друга быстро.

Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно. На Волхове проходит парад маломерных парусников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — уменьшенные копии драккаров викингов. Их привел областной клуб исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».

«Мы участвуем как в речной части фестиваля, так и в турнирах и групповых боях, — рассказывает руководитель «Морской дружины» Сергей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали 25 человек, совместно с общественным движением «Росрекон» мы воссоздаем исторические события и сражения».

Музыкальный калейдоскоп

Тем временем в парке напротив ДК идет праздничный концерт. Перед зрителями проносится пестрый калейдоскоп певцов, танцоров, симфонических и фольклорных коллективов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь­трава», «Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» — все самобытно и талантливо. В перерыве между номерами награждают лучших артистов творческих объединений Волховского района.

Несмотря на сумерки и морось, людей становится все больше. Настает черед звезд программы. В красивом узорчатом костюме предстает исполнительница Варвара. Стиль у артистки смешанный, слышны мотивы этнической, классической и поп­музыки. В целом гармонично, а тема возвращения к истокам, любви к образам прошлого отлично вписывается в замысел фестиваля.

Завершает музыкальную часть выступление «Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполняет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие популярные песни. Спустившись со сцены, артист продолжает петь среди поклонников, а восторженная публика подпевает. По окончании концерта зрители перемещаются на берег Волхова, где разворачивается огненное представление. Над рекой долго полыхает запущенный с воды разноцветный фейерверк…

Гости фестиваля не скрывают радостных эмоций. «Замечательно прошло, душевно, побольше бы таких представлений! — делится жительница Кудрово Анна Михайловна. — Так устроено на все вкусы, что интересно и людям старшего возраста, и молодежи, и детям. Подобные фестивали возвращают нас к истокам, дают почувствовать свое родство, связь с русской историей».

Сергей Жарков

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