Ленинградская область открывает школу волонтеров

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области готовит волонтеров-тренеров, руководителей общественных объединений и лидеров сообществ. Все вышеперечисленное состоится в рамках регионального этапа молодежного образовательного форума «Ладога», который пройдет в Ленинградской области с 1 по 4 ноября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, образовательная программа мероприятия состоит из 2 частей: в первой части участники проходят обучение на волонтеров-тренеров по методу «равный – равному». Вторая часть предполагает семинар для руководителей волонтерских организаций и объединений, специалистов, работающих в сфере молодежной политики и добровольчества.

Присоединиться к команде волонтеров могут все желающие ─ для этого достаточно зарегистрироваться на АИС «Молодежь России»: https://myrosmol.ru/event/76372.

Напоминаем, что Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области создан в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Центр объединяет все муниципальные добровольческие организации региона. Курирует работу центра комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Фото Светланы Усик из архива «В.в.»