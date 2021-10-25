Во Всеволожском районе будут требовать QR-коды при посещении развлекательных и спортивных учреждений

В Ленинградской области ужесточают антиковидные ограничения. С 30 октября в «красной» зоне посетить объекты развлечения и досуга можно будет при предъявлении QR-кода о прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в течение последних 6 месяцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в перечень досуговых учреждений входят ночные клубы, дискотеки, музеи, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации. Если жители или гости региона не вакцинировались или не переболели ковидом в последние полгода, для посещения данных объектов нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов. Также можно будет пройти экспресс-тестирование при заселении в гостиницу.

Отметим, что 24 октября Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 327 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах региона. Из них 76 – во Всеволожском районе.