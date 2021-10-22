Олимпийская чемпионка отметила успехи тхэквондиста из Сертолово

Сертоловский спортсмен Андрей Патерикин получил из рук олимпийской чемпионки Светланы Журовой благодарность за добросовестность и личный вклад в развитие российского спорта.

Андрей занимается тхэквондо с пяти лет. Первым тренером единоборца был Вадим Викторович Карепин. Сейчас спортсмена тренирует Валерия Валерьевна Карепина, мастер спорта международного класса по тхэквондо ВТФ, чемпионка мира среди военнослужащих, призёрка чемпионата Европы и четырёхкратная чемпионка России.

Андрей Патерикин имеет спортивный разряд КМС, чёрный пояс, 1-й дан, является многократным призёром всероссийских и международных соревнований, победителем и призёром первенства СЗФО, чемпионом первенства Ленинградской области и призёром открытого первенства Санкт-Петербурга.

Фото: «Петербургский рубеж»