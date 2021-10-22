О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Лесколовские футболистки победили в фестивале дворового футбола

0 Комментариев

Женская команда по футболу «Лесколово» из Всеволожского района  стала победителем регионального этапа «Фестиваля детского дворового футбола 6х6» среди девушек  и будет представлять Ленинградскую область в финале Всероссийского фестиваля в Москве.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд юношей и три команды девушек. Кроме женской команды, лучшими также стали спортсмены из коллектива «Волховский фронт».

С такими результатами завершился региональный этап «Фестиваля детского дворового футбола 6х6», проходивший 15 сентября в Гатчине на стадионе «Балтийский».

«Фестиваль детского дворового футбола 6х6» реализуется в рамках федерального проекта «Детский спорт» и федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Организаторы фестиваля — региональное отделение «Всероссийской федерации школьного спорта», комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и региональная федерация футбола.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Всеволожск смотрит в будущее
  2. От Дома пионеров – до Дворца творчества
  3. В лесу прифронтовом
  4. Здесь расцветут и яблони, и груши…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code