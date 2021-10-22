Лесколовские футболистки победили в фестивале дворового футбола

Женская команда по футболу «Лесколово» из Всеволожского района стала победителем регионального этапа «Фестиваля детского дворового футбола 6х6» среди девушек и будет представлять Ленинградскую область в финале Всероссийского фестиваля в Москве.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд юношей и три команды девушек. Кроме женской команды, лучшими также стали спортсмены из коллектива «Волховский фронт».

С такими результатами завершился региональный этап «Фестиваля детского дворового футбола 6х6», проходивший 15 сентября в Гатчине на стадионе «Балтийский».

«Фестиваль детского дворового футбола 6х6» реализуется в рамках федерального проекта «Детский спорт» и федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Организаторы фестиваля — региональное отделение «Всероссийской федерации школьного спорта», комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и региональная федерация футбола.