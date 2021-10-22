«Книга золотых юбиляров» пополнилась 32  подписями

Есть во Всеволожском районе добрая традиция – чествовать семейные пары, прожившие в любви и согласии 50 и более лет. И этот год не стал исключением: 22 октября в празднично украшенном фойе Культурно-досугового центра «Южный» собрались руководители района и города, а также представители общественности, что разделить с юбилярами их торжество.

Председатель Совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич поздравил семейные пары, отметив при этом, что само название праздника «Ваше золото – это любовь» как нельзя лучше соответствует значимости мероприятия.

К его словам присоединилась начальник Управления записи актов гражданского состояния администрации района Юлия Шемякина. Она пригласила юбиляров пройти через «свадебную арку» и поставить подписи в «Книге Золотых юбиляров» Всеволожского района. 32 подписи пополнили в этот день этот драгоценный документ. К тому же у всех семейных пар теперь есть памятные медали, которые будут напоминать им о состоявшемся празднике.

После завершения торжественной части юбиляры под звуки вальса по усыпанной лепестками роз лестнице спустились в зал, где для них были накрыты праздничные столы.

Семейные пары благословил и поздравил настоятель Храма святой Великомученицы Варвары п. Рахья иерей Олег Патрикеев, юбилярам были вручены поздравительные адреса от имени главы администрации района.

Творческие коллективы КДЦ «Южный» подготовили для юбиляров замечательный концерт, в котором прозвучали песни о любви, верности и хорошем настроении.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина