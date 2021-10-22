Каникулы, проведенные с пользой

Музей-усадьба «Приютино» присоединился к фестивалю «Детские дни», который ежегодно проходит на осенних каникулах.

Школьников и их родителей приглашают в путешествие по стране старинных звуков. Проходя по залам усадебного музея, гости услышат голоса из прошлого, например, Крылова и Пушкина.

Отметим, что в рамках фестиваля в Ленинградской области подготовлено 12 площадок и 3 маршрута.

Мероприятия будут проходить с 23 октября по 7 ноября, а также 13–14 и 20–21 ноября.