Грант губернатора получат четверо всеволожских школьников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 октября подписал распоряжение о поощрении победителей и призеров школьных олимпиад. Все четверо ребят учатся в школах Всеволожского района.

За свои заслуги ребята получат Грант губернатора Ленинградской области: победители — 240 000 рублей, призеры — 120 000 рублей.

Мария Фащевская, ученица Центра образования «Кудрово», стала победителем в дисциплине «Немецкий язык»;

Валерия Бирлова из Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1 — призером по предмету «Искусство»;

Джамила Джалилова из Сертоловского центра образования № 2 ― призером по предмету «Экология»;

София Усарова из Всеволожской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №3 ― призером по «Технологии».

«Наши ребята каждый год демонстрируют успехи на всероссийской олимпиаде. В каждой такой победе ― усилия учеников, учителей, родителей. Ребят, которые так достойно представляют область на общероссийских соревнованиях, надо обязательно поддерживать, в том числе ― премиями», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.