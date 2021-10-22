О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский производитель древесных сиропов принимает участие во Всероссийском конкурсе «Вкусы России»

0 Комментариев

С 20 октября по 7 ноября в рамках Национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» пройдет народное голосование. Древесные сиропы производителя из Всеволожского района давно приобрели известность. Небольшой поселок Воейково занимает лидирующие позиции по производству березового и кленового сиропов.

— Именно у нас был дан старт становлению новой отрасли сельского хозяйства в России, — говорит организатор производства Алексей Грибин. – Наши сиропы пользуются достаточно высоким спросом. К примеру, сезон сбора березового сока в Ленинградской области является самым длинным из-за климатических особенностей и длится целых 55 дней. При этом при варке каждого из воейковских древесных сиропов дополнительно применяются  уникальные технологические приемы. Наш кленовый сироп не хуже, а даже лучше канадского.

Поддержать всеволожского производителя можно по ссылке:

 https://russiantastes.ru/nominees/9935531/

Ирэн Овсепян

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  2. Как ферма Всеволожского района стала одной из лучших в России
  3. Валерий Котляров: «Грамотность населения в сфере ведения бизнеса растет»
  4. Дело Фокиных

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code