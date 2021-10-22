Всеволожский производитель древесных сиропов принимает участие во Всероссийском конкурсе «Вкусы России»

С 20 октября по 7 ноября в рамках Национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» пройдет народное голосование. Древесные сиропы производителя из Всеволожского района давно приобрели известность. Небольшой поселок Воейково занимает лидирующие позиции по производству березового и кленового сиропов.

— Именно у нас был дан старт становлению новой отрасли сельского хозяйства в России, — говорит организатор производства Алексей Грибин. – Наши сиропы пользуются достаточно высоким спросом. К примеру, сезон сбора березового сока в Ленинградской области является самым длинным из-за климатических особенностей и длится целых 55 дней. При этом при варке каждого из воейковских древесных сиропов дополнительно применяются уникальные технологические приемы. Наш кленовый сироп не хуже, а даже лучше канадского.

Поддержать всеволожского производителя можно по ссылке:

https://russiantastes.ru/nominees/9935531/

Ирэн Овсепян