Школьники смогут получить свой билет в будущее на Фестивале профессий

В Санкт-Петербурге 20 октября стартовал Фестиваль профессий «Билет в будущее». В рамках фестиваля в мультимедийном парке «Россия — Моя история» планируется цикл профориентационных мероприятий для молодежи. Запланирована также выставка «Лаборатория будущего».

Северная столица выбрана пилотным регионом для проведения фестиваля. Именно здесь будут продемонстрированы лучшие технологии и практики в рамках реализации государственных инициатив по вовлечению молодежи в профориентационную повестку. Основная задача фестиваля — помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

На фестивале встретятся ключевые участники проекта «Билет в будущее» — школьники 6–11 классов, потенциальные работодатели, а также эксперты рынка труда и представители образовательных организаций.

В парке «Россия — Моя история» будут представлены четыре тематические зоны: умный город, социальный город, открытый город и комфортный город. Каждое направление представляет собой небольшую лабораторию, в которой дети проходят профессиональные пробы в формате «первого касания» — выполняют тематические задания под руководством наставника.

Школьники смогут прослушать лекции о ключевых направлениях социально-экономического развития в регионе, посмотрят обучающие видеоролики, ознакомятся с результатами прохождения профессиональных проб и получить индивидуальные рекомендации экспертов в своих личных кабинетах на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/.

В мероприятиях фестиваля могут принять участие ученики школ, зарегистрированных на платформе «Билет в будущее». Все активности будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Адрес парка «Россия — Моя история»: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 32, cтр. 1.