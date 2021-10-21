Стартует конкурс для лучших спортсменов и тренеров

Отдел физической культуры и спорта районной администрации объявляет конкурс на лучшую спортивную работу во Всеволожском районе. Принять участие в нём могут тренеры, специалисты и организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, а также индивидуальные спортсмены.

Проявить себя можно в следующих номинациях: «Гордость Всеволожского района 2021 года», «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 2021 года», «Лучший тренер Всеволожского района 2021 года», «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства во Всеволожском районе в 2021 году», «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе в 2021 году», «Лучшая постановка работы по адаптивной физической культуре во Всеволожском районе в 2021 году».

Конкурс призван подвести итоги года и выявить наиболее талантливых и трудолюбивых спортсменов и тренеров. Организаторы отмечают, что будут рассматривать достижения участников именно за уходящий год. Подать заявку можно с 25 октября по 10 декабря. Итоги подведут после 17 декабря.

Также в рамках мероприятия планируется наградить спортивные сборные команды Всеволожского района, показавшие наивысшие результаты в Сельских спортивных играх Ленинградской области и в Фестивале физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» «Vsevsport – Всеволожский район спортивный».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Vsevsport – Всеволожский район спортивный»