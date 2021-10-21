Ленинградцев ждет «Большой этнографический диктант»

Жители Ленинградской области могут проверить свои знания о культуре народов России. Принять участие в просветительском мероприятии можно будет в онлайн-формате с 3 по 7 ноября.

«Большой этнографический диктант» позволяет не только оценить свои знания в этнокультурной сфере, но и знакомит участников с народами, проживающими на территории Российской Федерации. В нем активно участвуют не только россияне, но и представители других государств. Так, в 2020 году число участников превысило 1,7 млн. человек, а география проекта составила 123 страны.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — рассказывает о целях «диктанта» руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Проверка знаний будет проходить на сайте https://miretno.ru/ в форме теста. На 30 вопросов отводится 45 минут. По результатам каждый сможет получить сертификат участника.