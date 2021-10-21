Всеволожск готовится ехать по 4 полосам нового путепровода

Перед полноценным запуском рабочего движения по новому 47-метровому путепроводу во Всеволожске с 21 октября до начала ноября движение транспорта временно переключается на объездную дорогу.

Это необходимо для завершения монтажа ограждений, наружного освещения и нанесения дорожной разметки на второй половине путепровода. Напомним, дорожная стройка города проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рабочее движение по путепроводу будет запущено на год раньше контрактных сроков. Объект заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. По подсчетам дорожников, из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении переезд суммарно закрывался на пять часов в сутки.

Проектная протяженность путепровода составляет 79 метров, предусмотрено четыре полосы движения. Сметная стоимость стройки — 1,7 млрд рублей. Заказчиком стройки объекта выступает «Ленавтодор».

Знаковой особенностью объекта стали тротуары, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона.