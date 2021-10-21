Водителей «скорой помощи» научат безопасному вождению

Двести водителей «скорой помощи» из Ленинградской области и Санкт-Петербурга проходят тренинги по безопасному движению. Автошкола №4 ДОСААФ на два дня превратилась в испытательную площадку для водителей.

Программа запущена в рамках масштабной акции «Академия безопасного вождения Ford» в России. Социальный проект реализуется экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке УГИБДД УМВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

— За последний год число ДТП с участием автомобилей «скорой помощи» выросло, — подчеркнул инспектор по особым поручениям 4-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вадим Рогозин. – Это объясняется участившимися вызовами из-за распространения коронавируса. Так, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2018 по 2020 годы произошло 14 ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи, в которых пострадало 25 человек, но, к счастью, не было погибших. Однако в ДТП с участием маршрутных автобусов за указанные годы погибло 78 человек, а в авариях с участием маршруток категории М2 (более 8 мест для сидения пассажиров) не выжило 44 человека.

— Жизнь пассажиров в руках водителей, — говорит руководитель экспертно-методологического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.- Количество машин на дорогах увеличивается. Трассы загружены. Порой водители-лихачи не пропускают «скорую», создавая при этом аварийную ситуацию. В рамках обучения мы проинструктируем профессиональных водителей, как избежать ЧП.

— Мы тщательно выбираем транспортные компании, которые обслуживают машины «скорой помощи», — говорит первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – У нас обновленный парк машин. Безусловно, любой автомобиль нуждается в ремонте. Бывает так, что даже новую машину необходимо привести в порядок. На сей счет у нас есть договоры с обслуживающими компаниями, которые быстро устраняют любые проблемы.

— Программа толковая, хорошая, — делится своими впечатлениями водитель Андрей. – Учиться всегда нужно. Новшеств за последние годы все больше и больше. Профессиональный водитель должен все знать, а значит, постоянно учиться. Как говорят, нет предела совершенству.

Ирэн Овсепян