Из Петербурга во Всеволожск – на трамвае

В СМИ сейчас активно обсуждается вопрос строительства концессионной трамвайной линии до Всеволожска, по которой будет ходить симпатичный «Чижик». Проект может быть реализован при условии софинансирования – общая стоимость проекта составит порядка 13-15 млрд рублей.

«Мы подготовили свои предложения по продлению нашего действующего маршрута во Всеволожск. Это та конструкция, которая предусмотрена законодательством о концессионных соглашениях, но не была ещё ни разу реализована в России двумя субъектами одновременно. Сталкиваемся с рядом юридических особенностей, спецификой, но, как нам кажется, все эти вопросы преодолимы. Рассчитываем, что старт этого проекта состоится в следующем году», — заявил директор ТКК Сергей Окутин в рамках форума Smart Transport 19 октября.