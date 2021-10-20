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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Из Петербурга во Всеволожск – на трамвае

1 Комментарий

В СМИ сейчас активно обсуждается вопрос строительства концессионной трамвайной линии до Всеволожска, по которой будет ходить симпатичный «Чижик». Проект может быть реализован при условии софинансирования – общая стоимость проекта составит  порядка 13-15 млрд рублей.

«Мы подготовили свои предложения по продлению нашего действующего маршрута во Всеволожск. Это та конструкция, которая предусмотрена законодательством о концессионных соглашениях, но не была ещё ни разу реализована в России двумя субъектами одновременно. Сталкиваемся с рядом юридических особенностей, спецификой, но, как нам кажется, все эти вопросы преодолимы. Рассчитываем, что старт этого проекта состоится в следующем году», — заявил директор ТКК Сергей Окутин в рамках форума Smart Transport  19 октября.

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Из Петербурга во Всеволожск – на трамвае: 1 комментарий

  • Эдуард
    20.10.2021 в 22:43
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    Супер! Молодцы! Наконец-то первый проект направленный на улучшение транспортных сообщений, который реально снизит загруженность дорог и нагрузку на экологию, сэкономит время и деньги жителям СПб и ЛО. Надеемся он не останется на бумаге!

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