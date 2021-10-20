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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жалобы жителей города Кудрово были услышаны экологами

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Специалисты Госэконадзора взяли пробы воздуха на превышение вредных веществ как в самом городе, так и в промышленной зоне «Уткина заводь» в окрестностях деревни Новосаратовка.

Эксперты на месте провели замеры на превышение в воздухе фенола, серы, оксид азота, диоксид азота, формальдегида, фторид водорода, аммиака и бенз(а)пирена.

Сбор проб начался с проспекта Строителей,  затем экологи направились на границу санитарно-защитной зоны на предприятии по изготовлению кофе.

Результатов проверки жителям, которые неоднократно «сигналили» об экологическом неблагополучии, придется ждать две-три недели.

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