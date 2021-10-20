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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Гимназисты из Сертолово взяли Гран-при детского кинофестиваля

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Итоги Дня детского экологического кино России, проходившего в восьмой раз, были оглашены  на круглом столе 19 октября.

В фестивале принимали участие детские и юношеские киностудии, школьные кружки и работы самостоятельных авторов в возрасте не старше 16 лет. По словам организаторов, на фестиваль было отправлено 139 работ, в шорт-лист попали 39 фильмов, причем 12 из них представляли Ленинградскую область.

Гран-при профессиональное жюри присудило гимназистам из Сертолово за работу «Лошадь как единица счастья» (медиацентр «Три кита»). День Детского экологического кино России проходил при поддержке правительства 47-го региона в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

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