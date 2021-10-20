В обновленной операционной отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Всеволожской КМБ проведены первые операции пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Отделение РХМДЛ во Всеволожской поликлинике работает с 2014 года, в год проводилось более 1200 лечебных и диагностических манипуляций. В рамках национального проекта «Здравоохранение» были запланированы открытие еще одной операционной, а также обновление действующей.

В 2020 году открылась новая операционная с ангиографом экспертного класса, а в действующей с 2014 года операционной произведен ремонт и переоборудование. Сам процесс инсталляции оборудования, наладки, получения разрешительной документации и ввода в эксплуатацию занял почти полгода. 20 октября 2021 года в обновленной операционной были проведены первые операции.

Заведующий отделением РХМДЛ Владимир Николаевич Ардеев: «С самого начала работы, с 2014 года, через наше отделение проходит большой поток пациентов, мы делаем до 14 операций в день, также наблюдается ежегодное увеличение количества обращений пациентов по разным нозологиям (на 200 -600 обращений). Отделение работает в режиме 24/7, принимая как

плановых, так и экстренных пациентов. Некоторые операции очень длительные по времени, самая долгая продолжалась 8 часов, а состояние некоторых наших пациентов таково, что требует немедленного вмешательства. Так что увеличение операционных мощностей отделения назревало давно. По инициативе нашего руководителя, главного врача больницы Константина Викторовича Шипачева, и при активной поддержке Комитета по здравоохранению Ленинградской области этот дорогостоящий и сложный проект был осуществлен. Теперь мы можем оперировать большее количество пациентов, оказывая экстренную помощь без задержек и спасая

жизни жителей как Всеволожского района, так и других регионов Ленинградской области».

Пресс-служба Всеволожской КМБ