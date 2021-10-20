В декабре начнётся проектирование Губернаторского лицея во Всеволожске

Губернаторский лицей на 350 мест — общеобразовательное учреждение интернатного типа для одаренных детей от 11 до 15 лет – планируется построить в прибрежной зоне озера Большое во Всеволожске, в Кясселево, на участке площадью 9,8 Га.

Лицей создается в качестве одной из основных институциональных единиц регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Помимо основных образовательных программ, воспитанники смогут развиваться в направлениях «Наука», «Искусство» и «Спорт». Концепция объекта предусматривает студию 3D-моделирования, актовый зал на 500 мест c эстрадой, два спортивных зала и бассейн, Startup-пространство, оранжерею для уроков биологии, спальные корпуса и гостиницу для преподавателей.

Концепция нового образовательного учреждения уже согласована с губернатором Ленинградской области. Выполнено проектное задание и сделано технико-экономическое обоснование. Осталось завершить оформление документов и принять на баланс земельный участок для проведения проектно-изыскательских работ.