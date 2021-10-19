 На Песчанке закрыли велосезон

Детский велопарад «Закрытие велосезона» состоялся во Всеволожске 17 октября. Он проходил в парке Песчанка. Здесь же прошли легкоатлетический пробег и соревнования по северной ходьбе «Стартуем вместе». Организатором выступил отдел физической культуры и спорта районной администрации.

К участию в велопараде пригласили малышей от 3 лет. Детей разделили на две возрастные группы: от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет. Самым главным условием для участия стало наличие защитного шлема. Начальник отдела физической культуры и спорта Екатерина Ларионова рассказывает, что провести сразу два мероприятия за один день решили неслучайно. Таким образом хотели закрыть сезон и поставить точку в череде уличных событий. Теперь активностей на свежем воздухе можно ждать зимой.

Цель велопарада заключалась не только в том, чтобы развлечь малышей, но и в том, чтобы рассказать им о правилах безопасной езды на велосипеде, о важности правильной экипировки, которая может защитить от травм и ушибов. Гостей ждали и полезные мастер-классы – им рассказали, как правильно подготовить велосипед к периоду длительного простоя.

Центр «Ладога» привёз мобильный автогородок, который представляет собой своего рода макет дороги: здесь есть пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки. Детям предложили попробовать себя и в роли пешехода, и в роли водителя. Проехать маршрут можно было на велосипеде или самокате. В игровой форме ребятам поведали о том, как переходить дорогу и какие правила следует соблюдать велосипедистам. Также гостей ждали вопросы о правилах дорожного движения и тест на устройство велосипеда.

Взрослые могли поучаствовать в легкоатлетическом пробеге или соревнованиях по северной ходьбе. Кроме того, решено было отметить ещё и новый праздник – День отца. В честь этого события папам предложили поучаствовать в конкурсе и накачать колёса велосипеда на скорость.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Вело47», который реализуется на территории Ленинградской области. Он направлен на развитие велосипедной инфраструктуры в регионе и популяризацию велосипедного спорта.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Vsevsport – Всеволожский район спортивный»