Ленинградская панорама: дом фасадом красен

В Фонде капитального ремонта Ленобласти начинают подводить итоги горячего сезона. Кое-где работы еще продолжаются, но уже отчетливо видно, что приведенных в порядок жилых домов в регионе заметно прибавилось.

Тепло и ярко

Радуют глаз обновленными фасадами тринадцать двухэтажек по Колтушскому шоссе во Всеволожске. По просьбе администрации Всеволожска работы ускорили, чтобы успеть ко дню рождения Ленинградской области.

Аккуратно выстроившиеся в ряд дома-красавцы действительно выглядят празднично. Здесь освежили фасады, заменили входные двери, крылечки, козырьки, а также окна в местах общего пользования, водосточные системы. На трех зданиях отремонтировали кровлю. Здания стали не только ярче, но и теплее, поскольку «оделись» в толстые маты из минеральной ваты.

Наружные стены и окна — ахиллесова пята энергоэффективности любого здания. Именно через них в основном уходит тепло. Между тем утепление наружных стен позволяет снизить теплопотери до 15 %. Жильцам отремонтированных домов на Колтушском шоссе уже не придется сетовать, что они обогревают улицу.

Впрочем, сегодня в Ленобласти применение энергосберегающих технологий обязательно при ремонте фасадов. Потому можно порадоваться, например, и за обитателей десятиэтажки по улице Героев, 11, в Сосновом Бору. Дом, построенный в середине 1980‑х, продувался всеми ветрами, за годы эксплуатации его цвет поблек. Сейчас дом утеплили, выкрасили в насыщенный яркий колер. До конца октября качество работ оценит приемочная комиссия.

В списке отремонтированных — дома в Кузьмолово, Сертолово (микрорайон Черная Речка), Пикалево и Луге… Всего в 2021 году запланировано привести в порядок 81 фасад.

Новые фасады и крыши преображают здания. Однако помимо этих самых наглядных видов капитального ремонта в жилом фонде занимаются лифтами, инженерными системами, ремонтируют подвалы… С 2014 года, например, заменили электросети в 704 домах, установили 477 новеньких лифтов.

Взят курс на проведение комплексного капитального ремонта. Именно такой подход считает правильным губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Слаженная работа

Начальник управления контроля качества областного Фонда капремонта Дмитрий Жук убежден, что взаимодействие с населением — необходимая составляющая работы:

«По окончании работ люди часто благодарят не только за новые крыши и инженерные коммуникации, но и за то, что мы всегда находимся в диалоге: оперативно отвечаем на вопросы, разъясняем непонятное. Естественно, что жильцов беспокоит состояние домов, сроки и качество ремонта. Порой работает сарафанное радио, разлетаются слухи, недостоверная информация. Мы обязаны работать в связке. Хуже, когда жильцам нет дела до дома, в котором они живут».

Однако случаются, по его словам, и внештатные ситуации. Например, подрядчик берет на себя большой объем обязательств и, не рассчитав силы, не может справиться с работой: затягивает сроки, допускает нарушение правил безопасности, наносит ущерб собственникам.

«Тогда приходится в экстренном порядке расторгать договор и оперативно заключать новый, с другим подрядчиком. Тут важно сделать все как можно быстрее, чтобы максимально уберечь и людей, и дома от возможных неприятностей», — отмечает Дмитрий Жук.

Обратиться в Фонд капитального ремонта можно несколькими способами: через колл-центр, социальные сети, письмом. На каждом объекте установлены информационные щиты с телефонами фонда и подрядной организации. Инициатива жителей необходима на всех этапах ремонта — от обсуждения проекта и до приема выполненных работ.

Даже такая задача, как изменение сроков проведения ремонта, активным жителям области под силу. Не секрет, многие стремятся, чтобы их дом поскорее попал в региональную программу. Чтобы приблизить заветную дату, есть два пути.

Первый — потребовать от администрации муниципального района или управляющей организации обратиться в комиссию по установлению необходимости проведения кап­ремонта при комитете по ЖКХ Ленобласти. Этот порядок регламентирован постановлением областного правительства № 625 от 27 декабря 2017 года.

Второй — при неотложной необходимости вполне реально по постановлению областного правительства № 499 от 25 ноября 2019 года получить субсидию из регионального бюджета на внутридомовые инженерные системы, крышу, фундамент и фасад. Именно так удалось экстренно восстановить кровлю в Вознесенье, Коммунаре, Каменногорске, Боровинке, Мге и других городах и деревнях региона.

Добавим, что собственники жилых помещений могут повлиять не только на сроки ремонта, но и на перечень работ.

3864 дома запланировано отремонтировать по краткосрочному плану 2020-2022 годов

Взят хороший темп

Региональная программа капремонта действует в Ленинградской области с 2014 года.

Введение региональной программы позволило структурировать работу по капитальному ремонту многоквартирных домов, подчеркивают в Фонде. Появилась ясность — в какой очередности производить ремонт, по каким параметрам. До 2043 года предстоит отремонтировать 12 206 многоквартирных домов. За 7 лет выполнено 24 % плана — к августу этого года сделали 2863 здания.

Изначально программу формировали по данным, представленным муниципалитетами. С учетом множества параметров здания, требующие ремонта, выстроили по ранжиру. Оказалось, что часть информации неполная или недостоверная. Это серьезно осложняло процесс. Скажем, стартуют запланированные проектные работы — и вдруг выясняется, что заменить, как предполагалось, крышу в доме нельзя, пока не будет укреплен фундамент.

Подобные изъяны вычисляет созданный в прошлом году отдел обследований. Его сотрудники загодя выезжают на объекты, определяют очередность проведения работ для подачи предложений в комитет ЖКХ по формированию краткосрочной программы капремонта.

К слову, Фонд ведет постоянный мониторинг современных методов работы и активно использует опыт, применяемый коллегами, например, в Калининградской и Псковской областях.

Большое внимание уделяется энергосбережению: внедряются новации по утеплению фасадов, крыш и чердаков, устанавливаются светодиодные светильники, датчики освещенности и движения, что значительно снижает расходы собственников.

В свою очередь, Фонд готов поделиться наработками со всеми, в том числе с Ассоциацией региональных операторов. Это основная площадка по обмену опытом и инициатор изменений в законодательство.

Очевидно, что в Фонде сосредоточены материальные и кадровые ресурсы, позволяющие качественно решать проблемы, которые жильцам отдельного дома в одиночку не осилить. Собственники квартир вправе аккумулировать взносы на капремонт не на общем «котловом» счете Фонда, а на спецсчете. Такие примеры в регионе есть. По факту же копить деньги людям приходится десятилетиями. С 2014 года на средства, собранные на спецсчетах, произвели капремонт всего в нескольких десятках многоквартирных домов.

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Ленобласти