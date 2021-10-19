Для любителей лыж во Всеволожском районе построят трассу с искусственным снегом

На территории курорта «Охта Парк» во Всеволожском районе появится лыжная трасса с искусственным снегом. Точная дата пока не называется, однако открытие намечено до наступления снежного периода, сообщает Peterburg2 со ссылкой на представителей компании Mass Sport.

Маршрут трехкилометровой трассы будет проходить по лесу, что позволит защитить лыжников от ветра. Первое время любители зимнего вида спорта смогут опробовать трассу бесплатно.

Весной был объявлен архитектурный конкурс на создание концепции крупного спортивного кластера в Рощино. Там появятся площадки для занятия хоккеем, футболом, велосипедным и лыжным видами спорта.